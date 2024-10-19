Лидер организованной преступной группировки (ОПГ) «Турбазовские» Сергей Чащин скончался в Миассе Челябинской области в возрасте 51 года на фоне злоупотребления алкоголем, пишут местные издания «URA.ru» и 74.ru со ссылкой на свои источники.

По данным собеседника URA.ru, «криминала в его смерти нет: много пил, стало плохо и скончался в больнице». Уральский телеграм-канал «Погоны и галстуки» пишет, что Чащина госпитализировали «после долгой пьянки».

По данным канала, Чащин, который был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, с начала 2023 года находился на принудительных работах. Источник 74.ru пояснил, что у заключенного «была довольно мягкая форма содержания» в исправительном центре — с возможностью передвигаться без конвоя и уезжать домой.

Чащин несколько раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении, в последний раз — в августе 2024 года, но получал отказы. До окончания срока лишения свободы ему оставалось около года.

ОПГ «Турбазовские» была создана в начале 1990-х годов, ее участники занимались грабежами и рэкетом под руководством бывшего спецназовца Олега Георгицы. После его убийства банда распалась на группы, самую крупную из которых возглавил Чащин. Они с подельниками переключились с грабежей на заказные убийства, которые совершали по всей стране.

В ноябре 2012 года Чащина задержали и обвинили в бандитизме, убийствах и покушениях на убийство, незаконном хранении оружия и руководстве ОПГ. На счету «Турбазовских» на тот момент числилось 50 тяжких и особо тяжких преступлений. В ходе следствия лидер группировки вывел ФСБ на заказчика убийств, утверждая, что им являлся бывший глава Миасса Виктор Ардабьевский. Он был арестован, но скончался в московском СИЗО «Матросская тишина», не дожив до суда.

В июле 2014 года Чащина приговорили к 13 годам строгого режима за причастность к убийству гендиректора ЗАО «Трек» Андрея Падучина и руководителя ООО «Надежда» Павла Сидорова. В колонии он провел около девяти лет.