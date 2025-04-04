В ночь на 4 апреля системы ПВО сбили 107 украинских беспилотников над российскими регионами. Большинство из них — 34 — были уничтожены над территорией Курской области, отчиталось Минобороны.

Еще 30 были сбиты над Курской областью, 18 — над Липецкой, 7 — над Калужской, по четыре — над Ростовской областью и акваторией Азовского моря, по три — над Тамбовской областью и Московским регионом, два — над Брянской областью, по одному — над Воронежской и Тульской областями.

Брянская область

В Брянской области украинские дроны атаковали поселок Белая Березка. Губернатор региона Александр Богомаз утверждает, что были нанесены «целенаправленные удары по мирным гражданам». В результате два местных жителя получили осколочные ранения — в больнице один из пострадавших скончался.

При сбросе взрывных устройств также были повреждены окна и балконы в многоквартирном доме, пострадали и несколько автомобилей.

«Выражаю родным погибшего глубочайшие соболезнования. Пострадавшему желаю скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям будет оказана», — добавил глава Брянской области.

Утром 4 апреля Богомаз сообщил о новых атаках ВСУ на регион. В частности, в Климовском районе между селами Чуровичи и Хоромное рядом с движущимся гражданским автомобилем сработало дистанционное взрывное устройство. Пострадал водитель автомобиля, ему оперативно оказали медпомощь.

Москва и Московская область

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на столицу. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — писал он в своем телеграм-канале в 0:33 мск. Других подробностей Собянин не привел.

Очевидцы рассказали телеграм-каналу Mash, что звук взрыва был слышен в Филимонковском районе, Вороновском и Первомайском поселениях Новой Москвы. Жители подмосковных Раменского и Жуковского сообщали о проблемах со связью.

Ночью Росавиация ненадолго останавливала работу столичных аэропортом Внуково, Домодедово и Жуковский. В 2:24 мск были сняты все ограничения.

Всего над Московской областью, по данным Минобороны, были сбиты три дрона. Один из них силы ПВО уничтожили в Чехове, который находится в 50 км к югу от Москвы. В результате было повреждено остекление двух частных домов.

«Повреждения получили дома по ул. Мира и ул. Заречная в селе Стремилово. В зданиях повреждены остекления. Жертв и пострадавших нет», — уточнил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин в телеграм-канале.

Тамбовская и Липецкая области

В Тамбовской области, по словам врио главы региона Евгения Первышева, повреждена крыша частного дома и перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе. Газ временно отключили в 15 домовладениях.

«Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, — отметил Первышев.

В Липецкой области в результате атаки БПЛА порождения получили три дома в СНТ — у них выбиты стекла и повреждена кровля. Жертв и пострадавших нет, написал в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.

Местные жители заявили телеграм-каналу Shot, что слышали от 15 до 20 громких взрывов над Липецком. О взрывах также сообщали жители села Косыревка, расположенного примерно в 3 км от Липецка. По предварительным данным, атака велась беспилотниками типа «Лютый».

Ростовская область

Телеграм-канал Shot отмечает, что несколько взрывов также прогремели на окраине Таганрога. Местные жители заявили, что слышали пять взрывов на окраине города около 3:00 мск. Также громкие звуки слышали жители села Натальевка и Дмитриадовка. По предварительным данным, сработала система ПВО.

Позднее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что силы ПВО отразили воздушную атаку в Неклиновском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

В Воронежской, Калужской, Орловской и Тульской областях пострадавших и разрушений в результате ночной атаки нет. Власти Курской области о последствиях не сообщали.