Жительница Челябинской области пыталась заказать за 100 тыс. рублей убийство своей 12-летней дочери, с которой у нее был конфликт. Об этом сообщает СУ СК по региону.

UPD: Суд отправил фигурантку дела в СИЗО до 21 июля.

Против 46-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 33, пунктам «в», «з» части 1 статьи 105 УК РФ («Подстрекательство к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений»).

По версии следствия, 16 апреля жительница поселка Измайловский Кизильского района пыталась убедить знакомого, чтобы тот за 100 тыс. рублей утопил ее дочь в речке. С девочкой, как уточняют следователи, у женщины были конфликтные отношения. Однако несостоявшийся «киллер» обратился в полицию и россиянку задержали.

Shot пишет, что инцидент произошел в поселке Измайловском Кизильского района. По данным телеграм-канала, местная жительница попросила своего 36-летнего знакомого односельчанина утопить ее дочь в реке Большая Караганка, пообещав за это 100 тыс. рублей, но мужчина вместо этого спрятал девочку у себя и все рассказал полиции.

По данным Shot, всего у задержанной четверо детей, а девочка «тайком подслушала разговор», в котором говорилось о планах ее убить. В Челябинскую область семья, как уточняется в посте, переехала осенью прошлого года из Свердловской области, где женщину привлекали к административной ответственности. За что именно, не уточняется.

Портал 74.ru пишет, что одна из дочерей женщины — совершеннолетняя, другим — 6, 12 и 17 лет, а саму многодетную мать привлекали к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»). Кроме того, семья состояла на учете в органах соцзащиты «в связи с трудной жизненной ситуацией».