29 марта газета New York Times (NYT) опубликовала большой материал о скрытой роли Вашингтона в операциях ВСУ. Согласно статье, США были втянуты в конфликт гораздо более глубже, чем предполагалось ранее. RTVI собрал реакции Кремля, Госдумы, военных блогеров и политологов на расследование.

По данным NYT, в немецком Висбадене действовал совместный американско-украинский командный центр, а на Украине находилась группа американских военных советников. США предоставляли Киеву разведданные, давали координаты целей для ударов, разрабатывали стратегии контрнаступлений и атак, в том числе по Крымскому мосту. Со временем партнерство стало натянутым «на фоне соперничества, обид и расхождений в задачах», говорится в публикации. ВСУ все чаще действовали в обход рекомендаций США, что, согласно статье, привело к провалу украинского контрнаступления в 2023 году и вторжению в Курскую область в августе 2024 года. Несмотря на утаивание информации со стороны Киева, американские эксперты продолжали помогать ВСУ, отмечается в материале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Если вспомните все наши заявления, заявления президента Путина начиная с 2014 года о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ― RTVI

Это то, о чем наш президент говорил изначально. Что никакие удары высокоточным оружием большой дальности без кураторства соответствующих западных партнеров были бы невозможны.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев — RTVI

Безусловно, все, что связано с боевыми действиями на Украине, напрямую замыкалось на Соединенные Штаты, на Пентагон, на их средства разведки, в том числе космической. Там [на Украине] был американский генерал, который все это дело координировал, определял и так далее. Более того, он только мог дать разрешение на применение космических разведданных США по объектам, по которым планируются/наносятся удары — ясно, что и по Крымскому мосту, и по другим объектам. Самый, наверное, такой серьезный удар, конечно, был по Энгельсу, когда мы лишились огромного количества авиационного топлива. Конечно, все это координировали Соединенные Штаты.

Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр

NYT выдает за инсайд информацию о распределении резервов и вооружения между направлениями фронта в 2023 году, которая курсировала у нас два года назад в качестве сплетен и была неоднократно официально опровергнута.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов

Расследование показывает, что администрация [бывшего президента США Джо] Байдена действительно пошла по пути прямой военной конфронтации с Россией. Она балансировала, по сути, на грани ядерной войны. Вот насколько глубокой и прямой была ее вовлеченность. <…> Конфликт относительно близок к завершению. Администрация Трампа пытается положить ему конец, и поэтому это [статья NYT], если хотите, своего рода обзор ошибок.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» (в комментарии для RT)

Без прямого и фактически ручного управления со стороны США и НАТО армия Украины не представляла бы собой серьезной силы. Если иная страна определяет цели, допустимые средства поражения и контролирует запуск ракет, то такая армия не может считаться самостоятельной.

Какой-то откровенной неожиданной информации в этой статье нет. Мы и так прекрасно понимаем, какую роль американцы играли в зоне спецоперации. Они не только снабжали ВСУ, но и наводили и определяли стратегию. <…> Появление этой статьи, скорее всего, ход нынешних властей США, которые в очередной раз показывают, как вели себя демократы у власти. А сейчас, мол, все по-другому.