2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 23 годам колонии строгого режима бывшего командира взвода Дмитрия Лобовикова, обвиняемого в гибели семи мобилизованных при подрыве гранаты в казармах в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Первые пять лет осужденный должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии, уточнила агентству пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. Лобовикову также назначили штраф в размере 70 тыс. рублей и лишили его воинского звания младшего сержанта. Приговор еще не вступил в силу.

Дело рассматривалось с участием присяжных, в середине мая они признали Лобовикова виновным. «Коммерсант» писал, что присяжные сочли его не заслуживающим снисхождения. По данным ТАСС, военного признали заслуживающим снисхождения.

Лобовикову вменялось убийство двух и более человек общеопасным способом из хулиганских побуждений, покушение на убийство, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, умышленное уничтожение и повреждение имущества, а также незаконное хранение взрывчатки.

Взрыв в казарме

Лобовиков был мобилизован из Свердловской области. Он служил в части, выведенной из зоны военной операции на пополнение в Белгородскую область, писал «Коммерсант». Казармы для военнослужащих были обустроены в заброшенной школе.

По данным следствия и суда, утром 14 января 2023 года военный в пьяном состоянии сорвал кольцо с гранаты и «из хулиганских побуждений» бросил ее в казарму, где спали мобилизованные. В результате погибли семь человек, 16 получили травмы.

Лобовиков в ночь после празднования Старого Нового года решил проверить караулы и остался недоволен увиденным, пересказывал версию следствия «Ъ». Вернувшись в казарму, он разбудил солдат и высказал им претензии, а затем достал гранату РГД-5, выдернул из нее кольцо и предложил одному из новобранцев вставить его на место.

Солдат ответил, что пока не научился этого делать. Лобовиков отругал его и вышел в коридор, а затем бросил гранату в соседнюю комнату, где спали бойцы из другого взвода, считает следствие.

В комнате находились баллоны с газом, они взорвались. Казарма частично разрушилась, семеро военных погибли, пострадавшие получили ранения и ожоги различной степени тяжести. Материальный ущерб воинской части составил более 7 млн рублей, заявил в суде прокурор.

«Потерял сознание»: версия защиты

Обвинение утверждало, что Лобовиков привез гранату из зоны боевых действий и обязан был сдать ее в оружейную комнату. Защита заявляла, что командир взвода не хранил гранату, а нашел ее в коридоре, где между несколькими военнослужащими, отметившими Старый Новый год, произошла стычка.

Лобовиков заметил, что кольцо на гранате еле держалось, велел сослуживцам разойтись и попросил одного из солдат закрепить кольцо, рассказал в суде адвокат мужчины Леонард Султангареев.

Получив отказ, Лобовиков решил вынести гранату на улицу, но по дороге якобы потерял сознание. Защита объяснила это тем, что военный из-за полученной контузии принимал седативные препараты, которые в сочетании с алкоголем дали «отрицательный эффект».

Согласно версии защиты, граната выпала из руки Лобовикова, закатилась в другое помещение и самопроизвольно взорвалась. Султангареев просил проявить к военному снисхождение, отметив, что Лобовиков ― «один из опытнейших» бойцов штурмового отряда, пользовался уважением сослуживцев и «благодаря своим заслугам» получил офицерскую должность.

Сам Лобовиков заявил, что у него не было умысла убивать сослуживцев и просил его оправдать, настаивая на версии «несчастного случая, глупости и алкоголя», пишет ТАСС. Обвинение просило приговорить военного к 24 годам колонии.