Юрист Намру Бакаев счел «недоработкой адвокатов» назначение штрафа в 30 тысяч рублей москвичке, которая носила в качестве украшения желто-синий цветок. Ранее суд в Москве признал виновной Марию Вировец по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Цветок на сумке женщины сочли демонстрацией украинского флага.

12 марта Симоновский районный суд назначил Марии Вировец наказание в виде административного штрафа размером 30 тысяч рублей. Информация об этом появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы.

27 января Вировец ехала в вагоне метро с сумкой, к которой был приколот самодельный вышитый желто-синий цветок. Согласно материалам дела, 13 февраля в отделении полиции на женщину составили протокол об административном правонарушении.

«…находясь в кругу неопределенного количества пассажиров, имея при себе и демонстрируя средство наглядной агитации, негативного отношения к проводимой военной специальной операции вооруженными силами РФ, прикрепленный на лямке сумки цветок под названием «Незабудка», имеющий цветовую гамму флага, таким образом, выражала свое негативное отношение к проведению специальной военной операции», — говорится в постановлении суда.

Как позже рассказала сама Вировец изданию «Верстка»*, ее нашли по камерам видеонаблюдения и вызвали в суд после того, как на нее написал донос один из пассажиров метро. Он посчитал, что цветок на сумке женщины имеет политический подтекст и является агитацией, направленной против вооруженных сил России. Вировец отмечала, что этот аксессуар сделала для нее дочь еще несколько лет назад. Женщина спокойно носила цветок продолжительное время, поскольку воспринимала его как украшение и не более. В суде москвичка объясняла, что не планировала агитацию против боевых действий на Украине.

Суд же принял решение, что доводы Вировец «несостоятельны» и «опровергаются письменными материалами дела».

В разговоре с RTVI вице-президент Московской коллегии адвокатов «Sed Lex» Намру Бакаев предположил, что штраф в размере 30 тысяч рублей стал результатом «недоработки» адвокатов.

«Если она действительно носила эту брошку уже достаточно длительное время, и ее действия не сопровождались, условно говоря, определенными действиями — в том числе жестами или высказываниями, то, на мой взгляд, привлекли данную гражданку необоснованно. Если это действительно так, то это недоработка адвокатов», — сказал он.

Ранее в Москве также составили протоколы об административном нарушении на мужчин, которые носили желто-синюю одежду. Один из задержанных носил куртку в тонах, похожих на расцветку украинского флага. Второго мужчину задержали за брюки желто-синей расцветки. Задержанных признали виновными в дискредитации армии России (ст. 20.3.3 КоАП).

*внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов