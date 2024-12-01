Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил БРИКС 100-процентными пошлинами в случае, если объединение создаст альтернативную доллару валюту. Будущий глава государства призвал «найти другого лоха».

«С идеей о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим в стороне и наблюдаем, покончено», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social (цитата по CNBC).

По его словам, страны БРИКС должны обязаться не только не создавать новой общей валюты, но и не поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы «могущественный доллар США». «В противном случае они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут распрощаться с продажами замечательной американской экономике», — добавил Трамп.

«Могут найти себе другого “лоха”!» — сказано в сообщении.

Организация БРИКС была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума, изначально в нее вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. После того, как в 2011 году членом группы стала и Южно-Африканская Республика, объединение стало называться БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa). 1 января 2024 года полноправными участниками организации стали и такие государства, как Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Президент России Владимир Путин в октябре говорил, что страны БРИКС сейчас не готовы к созданию единой валюты, но в перспективе к этому вопросу можно будет вернуться. По словам Путина, странам БРИКС «нужно быть очень аккуратными» и «действовать постепенно, не спеша».

За создание общей валюты БРИКС в апреле 2023 года выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который заявил, что такой шаг «снизит уязвимость» стран объединения. Путин в августе того года говорил, что «набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации» на пространстве БРИКС.