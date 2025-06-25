Мужчинам, которые приставали к девушкам в Москве по заданиям с курсов пикапа «Телесный тренинг», может грозить уголовное наказание, заявил RTVI адвокат Сергей Жорин. И, предупредил он, если среди пострадавших окажется жительница кавказских республик, то «домогателей» может ждать незавидная участь.

«В российском УК отсутствует статья «сексуальное домогательство» как отдельное преступление. Но те действия неизвестных, которые я видел на кадрах в Сети, могут быть квалифицированы по статьям 132 УК РФ (“Насильственные действия сексуального характера”), 133 УК РФ (“Понуждение к действиям сексуального характера”). Действия организатора целенаправленного тренинга с сомнительными заданиями могут подпадать под уголовную ответственность за организацию, соучастие и вовлечение», — сообщил Жорин.

Он отметил, что, как ему известно, пострадавшие девушки уже подали заявление в правоохранительные органы, те проводят проверку.

«Исходя из того, что видел я, могу сказать, что подобные действия по отношению к девушкам абсолютно недопустимы. В любом случае окончательное решение принимают правоохранительные органы, а вину устанавливает суд», — подчеркнул адвокат.

При этом Жорин предложил обратить внимание на другое обстоятельство. Он напомнил, что Россия — это многоконфессиональная и многонациональная страна, в различных регионах которой существуют «определенные правила поведения по отношению к девушкам».

«Так вот. Если, не дай бог, пострадает девушка из семьи, проживающей в какой-нибудь из кавказских республик, где есть свое представление о правилах и этика поведения, то, я боюсь, эти участники так называемых флешмобов могут, что называется, и не доехать до суда. Потому что за такие вещи в некоторых культурах следуют довольно радикальные меры [наказания]. Конечно, я как адвокат и как юрист ни в коем случае никого ни к чему не призываю», — резюмировал он.

Ранее в Сети появились видео, на которых девушки сообщали, что к ним подходили молодые люди, хватали за интимные места, снимая все это на видео, а затем убегали.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что речь идет об участниках секс-курсов у некоего «гуру соблазнения», который требовал от своих учеников «делать по 30 подходов к незнакомым женщинам» и таким образом обретать уверенность в себе. Кроме того, по данным авторов канала, одной из пострадавших стала 17-летняя девушка. Ее мать рассказала, что неизвестный схватил дочь в подземном переходе у ЦДМ.

«Москвич Mag» сообщает, что за организацией «флешмоба» стоял скандальный Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Пострадавшие девушки рассказали похожие истории: к ним подходили молодые люди в центре Москвы, пытались познакомиться, а после отказа хватали их за ягодицы и убегали. Инциденты происходили в Китай-городе, на Покровке, Тверском и Чистопрудном бульварах.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что «гуру» нужно отправить на принудительное лечение, а детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила «Подъему», что «не стоит отмалчиваться», нужно обращаться в полицию: «Не надо стесняться. Надо бороться и в корне это пресечь». Некоторые девушки действительно обратились в полицию.

Сам «гуру» в разговоре с телеграм-каналом Baza заявил, что пострадавшие по своей натуре «жертвы» и у них «проблемы с мужчинами, у них проблемы в личной жизни и так далее».

«Вся Россия уже сделала эти упражнения. Охват этих заданий очень широкий. Видимо, девочки с этим не сталкивались, для них это все в новинку. Их еще не было, но их родители уже делали эти задания. И это все повышает либидо мужчин. Мужчины видят, хотят, смотрят. И что такого, чтобы он сделал какой-то шаг? Да, немножко нагло. Я вообще не вижу в этом ничего такого, потому что раздувают», — добавил он.