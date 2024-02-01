Девять человек пострадали из-за распыления едкого вещества в районе Клэпхэм на юго-западе Лондона, пишет The Guardian. Среди пострадавших женщина и двое детей, а также полицейские и трое прохожих.

По данным издания, инцидент произошел 31 января около 19:25 по местному времени (22:25 мск). На проезжей части случилась авария, после чего неизвестный мужчина облил кислотой людей в машине, пишет The Guardian со ссылкой на местного политика.

Очевидцы в разговоре со Sky News заявили, что неизвестный пытался «сбить женщину», после чего произошла потасовка.

«Сначала мужчина схватил своего ребенка — девочку двух—трех лет из белой машины. Он бросил ее на землю — дважды! <…> Мужчина бросил что-то в женщину. Она закричала: «Мои глаза! Мои глаза!»», — утверждает собеседник издания.

Прохожие пытались помочь пострадавшим. «Я побежала в дом, взяла бутылку с водой и плеснула на глаза [женщине, которую злоумышленник облил кислотой]. Ее губы были черными. Ее кожа выглядела обожженной», — рассказала собеседница Sky News.

Позднее пятерых пострадавших госпитализировали в травматологический центр. Еще троих доставили в местную больницу, один человек от госпитализации отказался. The Guardian уточняет, что полицейские получили «незначительные травмы».

Злоумышленнику удалось скрыться с места инцидента. Правоохранительные органы продолжают поиски мужчины.

Кроме того, проводится экспертиза с целью определить, какое вещество было использовано при нападении. «На данный момент мы считаем, что это коррозионное вещество», — заявил представитель полиции Александр Касл.