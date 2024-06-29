Международный Олимпийский комитет (МОК) обновил список российских спортсменов, которым были разосланы приглашения для участия в Олимпийских играх (ОИ) в Париже в 2024 году в нейтральном статусе.
В список приглашенных атлетов из России вошли теннисисты
— Даниил Медведев;
— Андрей Рублев;
— Карен Хачанов;
— Роман Сафиуллин;
— Дарья Касаткина;
— Людмила Самсонова;
— Екатерина Александрова;
— Павел Котов;
— Анна Калинская;
— Мирра Андреева;
Кроме того, на соревнования поедут
каноисты:
— Алексей Коровашков;
— Захар Петров;
дзюдоисты:
— Валерий Ендовицкий;
— Махмадбек Махмадбеков;
— Элис Старцева;
— Дали Лилуашвили.По данным источника «Матч ТВ», тот факт, что в релизе МОК не отмечены отказы Касаткиной, Рублева и Калинской, является формальностью. В ближайшее время все трое подпишут документы об отказе участвовать в Олимпиаде
Александрова и Сафиуллин приняли приглашение МОК, Хачанов и Самсонова — отказались от участия в играх. Сообщается, что Касаткина, Рублев и Калинская пока не сообщили об официальном отказе от приглашения МОК — по словам источника «Матч ТВ» они подпишут отказ от участия в ближайшее время. Решение остальных спортсменов на данный момент неизвестно.
«Квоты ДНА были определены по типам игр с помощью действующих квалификационных соревнований и конкретных квалификационных требований международных федераций», — отметили в МОК.
Комиссия по проверке прав спортсменов для участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе была организована руководством МОК в марте 2024 года для оценки каждого спортсмена с гражданством России или Беларуси.
«Участие в Олимпийских играх в Париже осуществляется при условии принятия спортсменом индивидуального приглашения и подписания условий участия, распространяющихся на всех участников. Соглашение содержит в себе обязательство соблюдать Олимпийскую хартию, включая положение о “мирной миссии Олимпийского движения», — пояснили в комитете.
- В список российских теннисистов, которым были разосланы приглашения, не вошли трое участников состава сборной России, опубликованного 18 июня Федерацией тенниса России — Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер и Аслан Карацев.