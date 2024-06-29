Международный Олимпийский комитет (МОК) обновил список российских спортсменов, которым были разосланы приглашения для участия в Олимпийских играх (ОИ) в Париже в 2024 году в нейтральном статусе.

В список приглашенных атлетов из России вошли теннисисты

— Даниил Медведев;

— Андрей Рублев;

— Карен Хачанов;

— Роман Сафиуллин;

— Дарья Касаткина;

— Людмила Самсонова;

— Екатерина Александрова;

— Павел Котов;

— Анна Калинская;

— Мирра Андреева;

Кроме того, на соревнования поедут

каноисты:

— Алексей Коровашков;

— Захар Петров;

дзюдоисты:

— Валерий Ендовицкий;

— Махмадбек Махмадбеков;

— Элис Старцева;

— Дали Лилуашвили.По данным источника «Матч ТВ», тот факт, что в релизе МОК не отмечены отказы Касаткиной, Рублева и Калинской, является формальностью. В ближайшее время все трое подпишут документы об отказе участвовать в Олимпиаде

Александрова и Сафиуллин приняли приглашение МОК, Хачанов и Самсонова — отказались от участия в играх. Сообщается, что Касаткина, Рублев и Калинская пока не сообщили об официальном отказе от приглашения МОК — по словам источника «Матч ТВ» они подпишут отказ от участия в ближайшее время. Решение остальных спортсменов на данный момент неизвестно.

«Квоты ДНА были определены по типам игр с помощью действующих квалификационных соревнований и конкретных квалификационных требований международных федераций», — отметили в МОК.

Комиссия по проверке прав спортсменов для участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе была организована руководством МОК в марте 2024 года для оценки каждого спортсмена с гражданством России или Беларуси.

«Участие в Олимпийских играх в Париже осуществляется при условии принятия спортсменом индивидуального приглашения и подписания условий участия, распространяющихся на всех участников. Соглашение содержит в себе обязательство соблюдать Олимпийскую хартию, включая положение о “мирной миссии Олимпийского движения», — пояснили в комитете.