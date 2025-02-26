Международный олимпийский комитет (МОК) принял отставку Томаса Баха с поста члена организации. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

Решение вступит в силу после 23 июня, когда полномочия будут переданы новому главе организации.

О решении не переизбираться на новый срок Бах объявил в августе 2024 года.

«В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», — сказал тогда он.

Выборы нового президента МОК пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция). На пост главы МОК претендуют семь человек. В список вошли: Фейсал Аль-Хуссейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Йохан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция), Моринари Ватанабэ (Япония).

Баху 71 год, он был членом МОК с 1991 года и был избран президентом МОК в 2013 году, в 2021 году его переизбрали на четырехлетний срок. В 1976 году Бах стал олимпийским чемпионом по фехтованию в командной рапире, также он является чемпионом мира.