Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Игры дружбы, которые должны пройти в России в сентябре 2024 года, «полностью политизированным спортивным мероприятием», и призвал отказаться от участия в нем.

«МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и любых инициатив, направленных на полную политизацию спорта», — говорится на сайте организации.

Международный олимпийский комитет считает, что Игры дружбы — «циничная попытка России политизировать спорт», для осуществления которой местное правительство «развернуло интенсивное дипломатическое наступление, направив <…> представителей министерств и других органов власти к правительствам разных стран мира».

«Они намеренно обходят спортивные организации в странах, к которым обращаются. Это вопиющее нарушение Олимпийской хартии и одновременно нарушение различных резолюций ООН», — убеждены в МОК.

Среди прочего, комитет обвинил российское правительство в «полном неуважении к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований», указав на ситуацию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и допинговый скандал вокруг зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Факт того, что Игры дружбы будут проходить не под защитой Всемирного антидопингового кодекса, вызывает обеспокоенность в МОК.

«Здоровье спортсменов и справедливость в отношении них могут быть поставлены под угрозу. <…> Эта позиция подкрепляется фактом того, что Российское национальное антидопинговое агентство (РУСАДА) в настоящее время не соответствует Кодексу, в России нет аккредитованной WADA-лаборатории, а общее доверие к антидопинговой системе в России остается низким», — объясняет МОК.

Кроме того, на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод сообщил о возможных санкциях для спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы в России.

В середине ноября 2023 года во Всемирном допингом агентстве (WADA) заявили, что Россия не имеет права проводить Всемирные игры дружбы, поскольку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

«Каким образом спортсмены могут быть уверены в том, что они будут соревноваться в безопасной и честной обстановке?», — задался вопросом гендиректор WADA Оливье Ниггли. Президент агентства Витольд Банька, в свою очередь, предупредил иностранных спортсменов, что из-за участия в Играх дружбы они могут оказаться под угрозой.

Реакция России на заявление МОК

Глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС назвал такое решение МОК «удивительным» и заявил, что комитету следовало бы напротив поддержать инициативу о проведении Игр дружбы.

«Если [президент МОК Томас] Бах внимательно изучит состав участников, количество видов спорта, в том числе новых неолимпийских дисциплин, то убедится в продвижении нами именно спортивных принципов. Они не просто поддержать, они должны оказывать моральную и даже финансовую помощь таким проектам вместо того, чтобы запугивать страны-участницы и их спортсменов», — считает Свищев.

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала заявления МОК «угрозой» спортсменам. «Они же ограничили наших спортсменов в выступлении на международных соревнованиях, и где им выступать? МОК не может диктовать, проводить соревнования или нет», — заключила Журова.

«Чтобы спорт не слишком-то объединял, МОК и выпустил такое заявление, чтобы сеять политику и раздрай между спортсменами», — высказал ТАСС свое мнение о заявлении МОК российский шахматист Сергей Карякин.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в свою очередь призвала не обращать внимания на заявление МОК.

«Россия — самодостаточная мощная держава, которая может проводить масштабные спортивные соревнования с участием всех спортсменов, а из дружественных стран — в первую очередь», — отметила она.