От высокой температуры и влажности люди в возрасте от 18 до 35 лет погибают чаще тех, кому уже исполнилось больше 50. Об этом сообщает научный журнал Science Advances со ссылкой на мексиканских ученых, которые изучили 13,4 млн смертельных случаев в стране в 1998-2019 годах.

Как отмечают эксперты, Мексика оптимально подошла для исследования, так как является климатически разнообразной страной с одним из самых высоких уровней влажности на земле.

Результаты оказались примечательными: холод чаще убивает граждан старшего возраста, а жара (+35 градусов) — молодых. Предыдущие исследования демонстрировали, что «смертность от холода и жары в основном наблюдается среди пожилых людей».

Ученые отмечают, что 75% смертей от теплового удара пришлись на тех, кому не исполнилось 35 лет (особенно это касается детей младше пяти лет и молодых людей в возрасте 18-34 года). При этом холод убивал людей в 14 раз чаще, чем жара, и в основном это касалось людей зрелых и пожилых, уточняется в статье.

В частности, 98% смертей от переохлаждения постигли людей от 35 лет и старше, 28% из них было от 50 до 70 лет, а 68% — больше 70 лет.

Таким образом, уточняет AP, на каждого молодого мексиканца, умершего от переохлаждения, приходится более 300 смертей людей в возрасте 50 лет и старше. Издание цитирует исполнительного директора Lancet Countdown (отслеживает влияние изменения климата на здоровье) Марину Романелло, которая заявила, что жара является «гораздо более опасным молчаливым убийцей, чем считают многие люди».

По мнению ученых, изменение климата, связанное с увеличением выбросов парниковых газов, приведет к увеличению смертности от жары и снижению смертности от холода во всех возрастных группах.

Эксперты считают, что пожилые чаще гибнут от низких температур из-за физиологических и социальных факторов. К первым они относят проблемы со здоровьем у людей старшего возраста, связанные главным образом с респираторными заболеваниями, ко вторым — «энергетическую бедность», то есть нехватку денег на оплату отопления.

Говоря о высокой смертности молодых от жары, специалисты указывают на несколько нюансов: например, дети младше пяти лет очень уязвимы перед высокими температурами и далеко не всегда могут сами осознать степень перегрева, поэтому нуждаются в тщательном контроле со стороны взрослых.

«Если ребенок младше пяти лет проведет один день при средней температуре +27 по влажному термометру, риск его смерти увеличится на 45% по сравнению с тем, если бы он провел это время при средней температуре +13 по влажному термометру», — говорится в статье.

Влажный термометр (Wet Bulb Temperature) отражает комплексную картину теплового состояния окружающей среды, измеряя температуру с учетом влажности. Его показания отражают способность человеческого организма охлаждаться за счет потоотделения.

Люди в возрасте от 18 до 34 лет чаще страдают от тепловых ударов, когда занимаются активными видами спорта или физической работой на улице и не замечают опасного перегрева. Авторы исследования предположили, что их выводы могут свидетельствовать о существующих в Мексике проблемах с организацией безопасных рабочих места, где сотрудники защищены от воздействия высоких температур.

«Наш вывод о том, что молодежь в Мексике особенно уязвима к жаре, может иметь глобальные последствия, поскольку в более жарких странах с низким уровнем дохода, которые, как ожидается, сильнее всего пострадают от изменения климата, в настоящее время и в течение следующего столетия живет одно из самых молодых поколений в мире», — говорится в статье.

Ученые уточнили, что самые жаркие регионы мира с самым молодым населением находятся в Африке, Центральной Америке, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Южной и Юго-Восточной Азии.