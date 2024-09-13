Военнослужащий молдавского миротворческого контингента получил смертельное ранение в результате выстрела на посту в разделительной зоне безопасности между двумя берегами Днестра. Об этом сообщили в Минобороны Молдовы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в четверг, 12 сентября, в 17:50 по местному времени (совпадает с мск). Выстрел был произведен из табельного оружия.

«Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть военного», — добавили в Минобороны, заявление которого приводит ТАСС.

Источники агентства в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией сообщили, что инцидент произошел на российско-молдавском посту, расположенном между городами Каушаны и Бенедеры.

Конфликт в Приднестровье в 1992 году перерос в открытое вооруженное противостояние, которое продлилось несколько месяцев. Российские миротворческие силы были введены в регион на основании соглашения с Молдовой, подписанного 21 июля 1992 года.