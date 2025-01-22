Молдова отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2025». Об этом заявил директор телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску.

По его словам, такое решение было принято «после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем».

«Решение было непростым, но необходимым в нынешних условиях. В этом году национальный отбор выявил определенные проблемы, включая снижение интереса зрителей и общего качества произведений и артистического исполнения. Это вызвало негативную реакцию среди специалистов и общественности, что подчеркивает необходимость существенного изменения процесса отбора», — пояснил Дурнеску.

Директор Moldova 1 отметил, что в дальнейшем планируется пересмотреть критерии и методологию отбора на «Евровидение». Дурнеску также пообещал перераспределить ресурсы, заложенные на участие в конкурсе, направив их на другие проекты.

«Мы знаем, что нам всем хотелось бы организовать национальный финал и выбрать песню, которая представляла бы нас на международной арене. Однако мы твердо убеждены, что это решение повысит интерес к участию в будущих выпусках. Мы постараемся вернуться на «Евровидение» сильными», — отметила глава делегации Молдовы на конкурсе Даниела Круду.

Несмотря на отказ республики от участия в конкурсе, два полуфинала и гранд-финал «Евровидения-2025» будут транслироваться в прямом эфире Moldova 1.

Список кандидатов национального отбора Молдовы на конкурс «Etapa Națională 2025» был опубликован 14 января, в него вошли 30 участников. После живых прослушиваний в национальный финал прошли 12 артистов. В случае участия Молдовы в «Евровидении», этот конкурс стал бы для страны 20-м по счету.

Итоги национального отбора на «Евровидение» в Молдове в 2024 году обернулись скандалом. После того, как исполнительницы Валерия Паша и Наталья Барбу набрали одинаковое количество баллов, жюри присудило победу последней. Она получила более высокие оценки судей, тогда как Паша набрала больше голосов среди зрителей. В результате Барбу не смогла пройти в финал песенного конкурса.

«Евровидение-2025» пройдет в мае в швейцарском Базеле. Как ожидается, в конкурсе примут участие 37 стран. Швейцария примет у себя «Евровидение» в третий раз благодаря победе швейцарца Nemo (Немо Меттлер) в 2024 году. Он стал первым победителем песенного конкурса, считающим себя небинарной персоной.