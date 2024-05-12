Победителем музыкального конкурса «Евровидение-2024» стал певец Nemo (Немо Меттлер) из Швейцарии с песней «Код» (The Code). На втором месте оказался рэпер Baby Lasagna (Марко Пуришич) из Хорватии, третье место заняли участницы дуэта Alyona Alyonа & Jerry Heil (Алена Савраненко и Яна Шемаева) из Украины.

Исполнитель из Швейцарии в прошлом году объявил себя небинарной личностью, рассказав, что не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу*. Набрав на «Евровидении» 591 балл, 24-летний Nemo стал первым победителем этого конкурса, считающим себя небинарной персоной.

Представитель Хорватии, который выступил с композицией Rim Tim Tagi Dim и набрал 547 баллов, до последнего считался главным претендентом на победу: на него ставили букмекеры, прочившие Nemo лишь второе место. Украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil получил 453 балла.

«Евровидение» — крупнейшее музыкальное шоу в мире. Швеция получила право принимать конкурс после победы певицы Loreen в 2023 году. В качестве места проведения был выбран город Мальме — третий по величине в стране. 7 и 9 мая состоялись полуфиналы конкурса, 11 мая — финал.

Конкурс, который проходил в шведском городе Мальме, сопровождался демонстрациями пропалестинских активистов, недовольных участием Израиля. Петиции об отстранении израильской певицы от участия в «Евровидении» подавали артисты из Финляндии, Исландии и самой Швеции. Запретить Израилю участвовать в конкурсе из-за «зверств против палестинцев» призывала и мароккано-канадская певица Ла Зарра, которая представляла Францию в 2023 году.

Представительница Израиля Эден Голан по распоряжению службы безопасности была вынуждена практически не покидать свой номер в отеле; ей запретили участие в любых публичных мероприятиях с 5 мая и до окончания конкурса. Во время выступления в финале певица была освистана, но в итоге заняла пятое место, уступив четвертое французу Slimane.

Изначально песня Голан называлась «Октябрьский дождь» (October Rain) и содержала явные отсылки к событиям 7 октября 2023 года, когда боевики радикального движения ХАМАС напали на израильские территории. Организаторы конкурса сочли, что текст нарушает правила конкурса, запрещающие любые политические месседжи. В итоге песня была переделана и стала называться «Ураган» (Hurricane).

В конкурсе участвовали музыканты из 25 стран. Выступавшего за Нидерланды певца Йоста Кляйна отстранили от участия в финале — по одной из версий, за угрожающий жест в адрес женщины-оператора, которая снимала артиста по пути в гримерку вопреки его запрету.

Россия не участвует в «Евровидении» после начала военной операции на Украине в 2022 году. Официально причиной ее отстранения названы нарушения устава конкурса со стороны национального вещателя, поэтому организаторы отрицают, что их решение имело политическую подоплеку. Официальный представитель МИД Мария Захарова накануне заявила, что «Евровидение-2024» «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство». «Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — добавила она.

* Так называемое «Международное ЛГБТ-движение» признано в России экстремистским и запрещено