Певца Йоста Кляйна, выступавшего за Нидерланды в «Евровидении», отстранили от участия в конкурсе. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU). По одной из версий, Кляйна дисквалифицировали за то, что он угрожал одной из участниц съемочной группы.

«Шведская полиция расследовала жалобу, поданную женщиной из съемочной группы после инцидента, произошедшего после его выступления в полуфинале в четверг вечером. Пока судебный процесс идет своим чередом, ему было бы нецелесообразно продолжать участие в конкурсе», — указано в заявлении.

«Евровидение» — крупнейшее музыкальное шоу в мире. После победы певицы Loreen в 2023 году Швеция получила право принимать конкурс в 2024 году и выбрала Мальме в качестве места его проведения. 7 и 9 мая состоялись полуфиналы конкурса, по итогам которых из 37 стран-участниц в финал выйдут 26. За все это время в Мальме ожидается более 100 тысяч посетителей. Финал «Евровидения» пройдет на 11 мая.

Поведение артиста было расценено организаторами конкурса как «неподобающее и насильственное». Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) также подтвердила отстранение певца от конкурса. Там сообщили, что шведская полиция допросила Кляйна — сейчас его дело передали государственному прокурору. Голландская телекомпания Avrotros, в свою очередь, назвала дисквалификацию «непропорциональным» ответом и заявила, что сожалеет о таком «резком решении EBU».

«Мы обратили внимание на дисквалификацию. Avrotros считает ее несоразмерной и шокирован этим решением. Мы глубоко сожалеем об этом и вернемся к вопросу дисквалификации позже», — заявили там.

Клейн с его песней Europapa считался одним из претендентов на победу в «Евровидении» в 2024 году. После его дисквалификации в финале конкурса остались представители 25 стран.

Ранее издание Billboard сообщало, что на пресс-конференции после полуфинала между Кляйном и израильской певицей Эден Голан «возникла напряженность». Израильтянку спросили, не угрожает ли присутствие на конкурсе ее безопасности. Модератор пресс-конференции сказал, что она может не отвечать, а Кляйн выкрикнул: «Почему нет?». В ответ на это Голан ответила, что EBU стремится к созданию безопасной и инклюзивной среды для всех. Представители СМИ отреагировали на ее слова аплодисментами, пишет Billboard.

В начале мая издание Spiegel писало, что певица Эден Голан практически не покидает свой номер в отеле по распоряжению службы безопасности. Ей также запретили участие в любых публичных мероприятиях начиная с 5 мая и до окончания конкурса.

Участие Израиля в европейском песенном конкурсе спровоцировало массовый протест из-за продолжающихся боевых действий в секторе Газа. Петиции об отстранении израильской певицы от участия в «Евровидении» подавали артисты из Финляндии, Исландии и самой Швеции. Они также призывали бойкотировать сам конкурс.

Европейский вещательный союз (EBU) последовательно игнорировал эти призывы, зато предупредил о запрете на использование флагов Палестины и любой «пропалестинской символики», включая транспаранты с лозунгами, на конкурсе. Те, кто попытается нарушить это ограничение, будут удалены, а флаги и плакаты — изъяты.

Критики обвинили EBU в двойных стандартах, напомнив, что Россию отстранили от участия в «Евровидении» из-за боевых действий на Украине. Однако формально причиной отстранения России названы якобы многочисленные нарушения правил конкурса с ее стороны.