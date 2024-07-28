Четверо посетителей пострадали от удара молнии в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот», передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Судя по видео с места событий, молния попала в зонт, под которым укрывались двое мужчин, но пострадали и шедшие рядом женщины.

Обновление: один из пострадавших от удара молнией мужчин скончался, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам собеседника ТАСС, молния ударила в людей во время сильной грозы.

Работающая в парке экскурсовод рассказала, что предположительно пострадали туристы из Рязани. «Я там вела экскурсию в это время, в храме была с группой. С улицы — гром и вспышка пучком. Вышла — и такая картина. Туристы из Рязани», — сообщила девушка журналистам.

Одинцовский телеграм-канал «ОИНФО» сообщил со ссылкой на подписчика, что молния попала в двух мужчин и девушку. Последняя встала сама, а мужчины остались лежать на земле, добавил канал.

Телеграм-канал Mash пишет, что молния попала «ровно по верхушке» зонтика одного из мужчин. Он и шедший рядом с ним человек потеряли сознание, а упавшая 61-летняя женщина поднялась своими силами, говорится в сообщении.

По данным Shot, инцидент произошел около 14:00. Женщина, пострадавшая от удара молнии вместе с мужчинами, шла в нескольких метрах от них, но не вместе с ними, уточнил канал, добавив, что она смогла встать самостоятельно: у нее диагностировали гипертонический криз.

Baza сообщает, что пострадавших четверо — двое мужчин и две женщины. По данным канала, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, второй помимо удара током получил закрытую черепно-мозговую травму и рану лба. Женщины «пострадали меньше», говорится в сообщении.

Источник телеграм-канала «112» подтвердил, что пострадавших четверо. Двое мужчин в крайне тяжелом состоянии, одному из них проводят реанимацию, пишет канал.