Игрок футбольного клуба «Парковый» — 26-летний Артем Калмыков — скончался в Подмосковье 28 июня во время матча 10-го тура областного чемпионата в лиге B-3, сообщила Федерация футбола Серпухова на своем официальном сайте.

Из протокола игры между «Парковым» и командой «Нара» (Наро-Фоминск) следует, что на 60-й минуте Калмыкову стало плохо, он потерял сознание и упал, после чего его вынесли за пределы поля, где пытались реанимировать до приезда скорой.

В Следственном управлении СК России по Московской области, которое проводит проверку по факту смерти спортсмена, сообщили, что на игре Калмыков «почувствовал себя плохо и упал на искусственный газон поля стадиона». В ведомстве добавили, что медики приехавшей по вызову бригады скорой помощи не смогли его реанимировать.

«Следователем проводятся проверочные мероприятия, запрошена медицинская документация, а также иные документы, ожидается заключение судебно-медицинского эксперта», — говорится в сообщении Следкома.

Артем Калмыков неоднократно становился чемпионом Серпухова и обладателем Кубка Серпухова по футболу 11х11, 8х8, мини-футболу и футзалу, сообщили в городской футбольной Федерации.

«Артем стремился добиться победы не только своими физическими данными, не только натренированными скоростными качествами, и отшлифованными техническими навыками, самоотдачей, волей, выдержкой. Артем забивал много мячей, но у него это не было самоцелью», — говорится в некрологе игрока на сайте Федерации.

Сбор средств в помощь семье Калмыкова — вдове и маленькой дочери — объявили на странице серпуховской спортивной школы «Талант» в социальной сети «ВКонтакте». В ее сообщении уточняется, что Калмыков выступал за подмосковные футбольные клубы «Владычная слобода», «Чехов-лада» и «Парковый», где «в течение ряда лет являлся одним из лучших» игроков.