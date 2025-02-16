23-летний мужчина нанес ножевые ранения нескольким прохожим в австрийском Филлахе и убил одного из них. По данным полиции, погиб 14-летний подросток, шесть человек получили ранения, двое из них — серьезные. Преступление произошло в центре города, недалеко от главной площади. Нападавший, гражданин Сирии с ВНЖ, был вскоре арестован, пишет Der Stansart

По словам представителя полиции Райнера Дионисио, другой мигрант — 42-летний доставщик еды родом из Сирии — сбил нападавшего своей машиной. Вскоре после этого подозреваемого арестовали. По предварительным данным, до этого инцидента он не попадал в поле зрения австрийской полиции.

Между первым вызовом экстренной помощи и арестом преступника прошло всего семь минут, подчеркнул Дионисио. В общей сложности пострадали пять человек — четверо австрийцев, гражданин Ирака и 36-летний мужчина, гражданство которого СМИ пока не узнали: он получил легкие ранения и обратился к медикам через некоторое время после инцидента.

Хотя на месте происшествия нападавший действовал в одиночку, полиция не исключает, что у него могли быть сообщники, поэтому в городе продолжаются поиски еще одного подозреваемого. Расследование ведет Государственное управление по защите государства и борьбе с экстремизмом совместно с Государственным управлением уголовной полиции. В доме подозреваемого провели обыск, об итогах которого не сообщается.

Также в ходе расследования было осмотрено учреждение по уходу за престарелыми Лангауэн в Филлахе, где, как писали СМИ, нападавший якобы проживал в рамках размещения беженцев. Однако впоследствии Федеральное агентство по уходу и поддержке (BBU) заявило, что молодой человек никогда не пользовался услугами системы, поскольку «в учреждениях BBU размещаются только те лица, чьи заявления о предоставлении убежища еще не рассмотрены».

Сбивший нападавшего курьер Аллаэддин Альхалаби работает в службе доставки еды Foodora. Он направлялся в центр города Филлах, чтобы забрать заказ, когда увидел двух раненых, кровь на асфальте и мужчину с ножом. «В тот момент я не думал. Я просто поехал, чтобы остановить его. Он хотел направиться к центру города, а на улице были дети Я не мог этого допустить», — рассказал изданию Kleine Zeitung 42-летний мужчина, который приехал в Австрию из Сирии.

Когда он направил свой автомобиль на нападавшего, прохожие пытались его остановить, поскольку приняли за террориста. Альхалаби обеспокоен тем, что после этого инцидента люди будут плохо думать о сирийцах: «Мы не такие. Он [нападавший] — всего лишь один из тысяч сирийцев в Австрии».

Работающий неподалеку 29-летний Махир, который лично знаком со сбившим нападавшего водителем, поделился, что «это было как в кино». «Сначала он [нападавший] спорил с людьми на боковой улице, потом начал бить людей, мы сначала попытались его удержать, но затем увидели нож и отошли», — рассказал очевидец. По его словам, при наезде автомобиля «его [преступника] отбросило на несколько метров, и он выронил нож из руки и сидел, пока не приехала полиция».

Губернатор Петер Кайзер заявил, что «глубоко потрясен» случившимся, которое назвал «невероятным злодеянием», и выразил соболезнования семье убитого 14-летнего подростка. По его словам, Австрия и ЕС в целом должны «наконец-то внедрить ограничительную политику в области миграции и предоставления убежища, основанную на правовых нормах».

«Сегодня в Филлахе мы столкнулись с худшим, что могло произойти. Невероятный поступок поразил нас прямо в сердце. Мы потрясены и шокированы. Приносим глубокие соболезнования родственникам жертвы, пострадавшим и их семьям», — заявил городской совет Филлаха под руководством мэра Гюнтера Альбеля.

Лидер Социал-демократической партии Австрии Андреас Бальбер поблагодарил Альхалаби за его мужественную гражданскую позицию. «Одно ясно: здесь должна быть применена вся сила верховенства закона. Подобные преступления просто не могут происходить в нашем обществе», — подчеркнул политик в соцсети X.

МВД Австрии открыло онлайн-платформу для загрузки видео и фотографий, куда просит граждан загружать видео, фото или описания, связанные с нападением. При этом полиция настоятельно просит жителей Филлаха не выкладывать эти материалы в общем доступе в социальных сетях.