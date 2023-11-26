Выходящее из берегов море начало подтапливать дома в Евпатории на западе Крыма, где действует штормовое предупреждение, организована эвакуация, сообщили в городской администрации. Пик шторма придется на поздний вечер, для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. В подтопленный район направлена аэромобильная группа МЧС России.

«Море выходит из берегов, подтапливает участки и дома в непосредственной близости. Мы начали эвакуацию людей. На эту минуту — порядка 20 заявок», — сказала глава городской администрации Елена Демидова «Интерфаксу».

По ее словам, речь идет о частных домах на въезде в город, спасатели вывозят людей автобусами. Многие районы Евпатории обесточены, однако, заверила Демидова. электроснабжение скоро будет восстановлено.

Дорога Евпатория — Саки из-за выхода моря из берегов работает в однополосном реверсном режиме, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Силами “Крымспаса” проводится эвакуация людей из пяти затопленных домов в г. Евпатория, ул. Симферопольская. 15 человек, все они будут размещены в пансионатах и санаториях», — написал Крючков в своем телеграм-канале.

Местные телеграм-каналы публикуют видеокадры, на которых видно подтопление.

«Дорога между Саками и Евпаторией, трассы больше нет, есть только море», — говорится в сообщении к кадрам в телеграм-канале «Евпатория | ЧП».

В крымском поселке Героевское из-за шторма оказались заблокированы 40 домов, рассказали в администрации Керчи.

«40 домов, расположенных в Героевское, отрезаны водой из-за переливов моря. На месте работают сотрудники МЧС, занимаются укреплением, чтобы не было прорывов воды», — сказали в пресс-службе администрации Керчи агентству ТАСС.

Для ликвидации последствий шторма власти Крыма создали оперативный штаб, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он объявил 27 ноября в регионе нерабочим днем. Аналогичное решение ранее принял глава Севастополя, где тоже возникли серьезные проблемы из-за шторма.

«В связи с ухудшением погодных условий в Крыму создан оперативный штаб. Все члены Правительства Республики Крым находятся на прямой связи, все службы приведены в состояние повышенной готовности», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава администрации Ялты рекомендовала родителям детей, которые посещают детские сады, завтра, 27 ноября, оставить их дома.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Крымский Центр управления регионом сообщал, что в воскресенье, 26 ноября, Крым после 18:00 накроет шторм. Пик непогоды придется на 21:00-00:00, отмечали в ведомстве.