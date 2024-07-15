В китайском порту Чжаньцзян прошла церемония открытия российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2024». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

15 июля из порта Чжаньцзян в море для проведения учений выходит совместный отряд кораблей России и КНР. В его составе корветы «Громкий» и «Резкий» ТОФ, эсминец «Иньчуань», фрегаты «Дали» и «Хэншуй», универсальный транспорт снабжения «Вэйшаньху» ВМС Китая.

Учения пройдут до 17 июля. В пресс-службе флота отметили, что во время маневров в море экипажи кораблей ТОФ и ВМС НОАК проведут совместные учения по ПВО, противолодочное учение с привлечением морской противолодочной авиации НОАК, а также отработают пополнение запасов на ходу.

«Также моряки двух стран примут участие в тренировке по спасанию на море», — говорится в сообщении.

Корвет «Громкий» вошел в состав Тихоокеанского флота в 2018 году, «Резкий» — в 2023 году. Корабли вышли в море из порта Владивостока 8 июля. На вооружении у них стоят зенитные ракетные комплексы «Редут» и противокорабельные ракеты «Уран».

Согласно официальны данным, в порту Чжаньцзян расположен штаб Южного флота ВМС КНР, его операционная зона — Южно-Китайское море и Тонкинский залив.

В ТОФ уточнили, что первое совместное военно-морское учение ВМФ России и ВМС Китая провели в 2005 году в Жёлтом море. С 2012 года их регулярно проводят в различных регионах.