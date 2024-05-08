Мосгордума лишила полномочия депутата Евгения Ступина* «за прогулы». Он не приходил на заседания с сентября 2023 года по апрель, а причины отсутствия «не были признаны уважительными», сообщается на сайте Мосгордумы (МГД).

«Статьей 106 Регламента Московской городской Думы установлена обязанность депутатов МГД участвовать в заседаниях столичного парламента. Согласно статье 23 Регламента МГД, отсутствие депутата на заседании Думы допускается только по уважительной причине. Депутат Ступин* без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях столичного парламента более шести месяцев подряд, с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года», — говорится в сообщении МГД.

В телеграм-канале Ступин* сообщил, что против этого решения «осмелились проголосовать 5 депутатов»: Максим Круглов, Сергей Митрохин, Михаил Тимонов*, Елена Шувалова.

«Единороссы в Мосгордуме и примкнувшие к ним эсэры Соловьев и Яндиев проголосовали за лишение меня статуса депутата. Помогать людям депутатскими запросами больше не получится», — прокомментировал решение в телегам-канале сам Ступин*.

В понедельник, 6 мая, депутат Московской городской думы Михаил Тимонов* рассказал изданию Sota*, что комиссия МГД по регламенту рекомендовала лишить депутата Ступина* мандата.

Поводом стал то, что Ступин* имеет статус «иноагента» и с сентября 2023 года находится за границей, опасаясь риска уголовного преследования. После отъезда депутат не присутствовал на заседаниях Мосгордумы, так как, по словам Тимонова*, Ступин* не мог соединиться с рабочим компьютером, находящимся в здании МГД.

«Провластное большинство признавало это „отсутствием по неуважительной причине“. Вот у него набралось полгода, достаточных для того, чтобы вывести его из числа депутатов», — сказал Тимонов* журналистам.

27 апреля в своем телеграм-канале Ступин* писал, что проект постановления о лишении его мандата внес депутат Мосгордумы от партии «Единая Россия» Александр Семенников.

«Голосование в комиссии проходит заочно и почему-то в субботу! Видимо, чтоб максимально не придавать огласке», — написал тогда Ступин*.

Евгений Ступин* был депутатом от фракции КПРФ. В марте 2023 года его исключили из партии. По словам самого депутата, поводом могли стать «подписание письма против боевых действий на Украине» и «предоставление суду положительной характеристики политику Илье Яшину*». Позднее Ступина* также исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме.

В июне 2023 года он был признан «иноагентом». По версии Минюста, депутат «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике» и выступал против боевых действий на Украине.

В апреле 2023 года Ступин* рассказал РБК, что уехал из России в Армению в «командировку». Политик отметил, что планирует вернуться обратно, но точных дат не назвал. Также в разговоре с журналистами он заявил, что «получил ряд угроз о возбуждении против него уголовного дела».

*включены Минюстом России в реестр иностранных агентов