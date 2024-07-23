Московский городской суд отменил приговор первому арестованному по делу о распространении фейков о российской армии — бывшему технику столичного главка МВД Семиэлю Веделю (в материалах дела фигурирует как Сергей Клоков), сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Даниила Бермана.

По словам защитника, после отмены приговора дело вернули прокурору «для устранения недостатков», а сам Клоков останется в СИЗО минимум до 2 сентября. Его арестовали в марте 2022 года, а в апреле 2023 года — приговорили к семи годам колонии. Прокурор на суде заявлял, что «источником лжи, которую распространял обвиняемый, были украинские пропагандистские ресурсы».

«Государственное обвинение согласилось с нашей апелляционной жалобой частично и высказало мнение, что дело в связи с имеющимися недочетами необходимо вернуть прокурору. Но при этом попросило сохранить имеющееся в настоящее время меру пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует Бермана телеграм-канал «Осторожно, новости».

В материалах дела говорится, что Клоков работал в московской полиции 20 лет — водителем, техником и на других должностях.

Обвинение утверждало, что после начала российской военной операции на Украине в марте 2022 года мужчина трижды обсуждал боевые действия в телефонных разговорах со своими украинскими родственниками, критикуя при этом политику властей России и действия войск. Он, в частности, подвергал сомнению официальные данные о погибших и заявления российских чиновников об отсутствии жертв среди мирного населения Украины.

Эти разговоры стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Клокова. Силовики узнали о содержании частных бесед россиянина благодаря «прослушке» телефона.

По словам Ильи Яшина*, полицейские поставили «прослушку» на телефон Клокова за месяц до начала российской спецоперации. Это якобы было сделано в рамках расследования уголовного дела об убийстве троих милиционеров при побеге подследственного 20 лет назад. Следователи предполагали, что Клоков может располагать информацией об этом преступлении.

Прослушав разговоры мужчины, полицейские написали на него донос. В связи с этим адвокат потребовал отменить приговор и оправдать подсудимого, поскольку, по его словам, Клоков обсуждал военную операцию в конфиденциальных беседах, а значит, состав преступления отсутствует.

Берман также просил суд изучить результаты психолого-лингвистической экспертизы высказываний своего клиента. Эксперты проанализировали реплики Клокова в разговорах с друзьями и пришли к выводу, что в них отсутствует «признак заведомой ложности», поскольку подсудимый верил источникам, на которые ссылался. Кроме того, экспертиза усмотрела в словах мужчины не «политическую ненависть», а «гнев, отчаяние, ужас, растерянность и аффектацию».

Административная статья о распространении фейков про российскую армию появилась 4 марта 2022 года согласно закону о наказании за заведомо ложную информацию о действиях ВС России. Она предусматривает для граждан наказание в виде штрафа на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а в совокупности с призывами к незаконным акциям и созданием угрозы общественной безопасности — от 50 до 100 тысяч рублей.

По уголовной статье 280.3 (о дискредитации ВС России) россиянам грозит лишение свободы на срок до семи лет, а по статье 270.3 УК (о распространении ложной информации про ВС России) — до 15 лет

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов