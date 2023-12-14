Мосгорсуд 14 декабря отменил приговор сопредседателю Центра «Мемориал*» Олегу Орлову и вернул его в прокуратуру, сообщила пресс-служба Мосгорсуда. С ходатайством об отмене приговора выступила прокуратура.

В октябре Головинский суд признал Орлова виновным в повторной дискредитации российской армии (статья 280.3 УК) и приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей. Жалобы на приговор подали обе стороны. Правозащитник и его адвокаты просили апелляционную инстанцию оправдать его, а прокуратура посчитала решение районного суда слишком мягким и просила назначить фигуранту три года реального лишения свободы — несмотря на то, что обвинители в суде первой инстанции сами просили о наказании в виде штрафа в 250 тысяч рублей.

«Мемориал» рассказывал, что в своем апелляционном представлении прокуратура аргументировала изменение своей позиции тем, что «Орлов испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации, а также вместе с «Мемориалом» продолжает подрывать стабильность гражданского общества».

Руководитель правозащитного проекта «Команда против пыток**» Сергей Бабинец заявил, что цель возвращения дела в прокуратуру — добавить в него отягчающие обстоятельства или переквалифицировать статью обвинения.

«Кто-то может подумать, что решение хорошее, но у прокуратуры и суда единая позиция и она судя по всему санкционирована. Задача добавить в обвинение отягчающие обстоятельства, на которые указал в апелляционной жалобе гособвинитель или переквалифицировать статью обвинения. Воткнуть отягчающие в Мосгорсуде сегодня было невозможно и обвинение решило сделать шаг назад и оформить все красиво. После этого дело будет скорее всего вновь направлено в суд для рассмотрения в ином составе суда. Приговор будет явно строже», — полагает он.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Орлова стала статья его авторства, опубликованная в ноябре прошлого года на его личной странице в социальной сети. В ней он осудил действия российских войск.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России

** внесена Минюстом в реестр иноагентов

