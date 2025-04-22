Мосгорсуд встал на сторону девушки-инвалида в споре со “Сбером” и присудил ей компенсацию. Об этом RTVI сообщил адвокат Денис Корсун, который представлял интересы пострадавшей от мошенников девушки вместе со своей коллегой Дарьей Юровой.

Постановление Мосгорсуда отменяет решение предыдущей инстанции — Гагаринского районного суда Москвы, который отказывался признать незаконность оформления кредита и тем самым подтверждал обязательства Анастасии перед банком.

«Будут применены правила реституции. Девочка не должна перед банком, и с нее не будут взыскиваться денежные средства по этому кредитному договору», — пояснил Корсун.

Мосгорсуд, отменив решение предыдущей инстанции, обязал Сбербанк:

вернуть 142 тысячи рублей , которые банк списал со счетов студентки в счет взятого мошенниками кредита,

, которые банк списал со счетов студентки в счет взятого мошенниками кредита, компенсировать истице причиненный моральный вред в размере 30 тысяч рублей ,

, выплатить 36 тысяч рублей штрафа за неисполнение инструкции ЦБ о проверке банковских операций.

У «Сбера» есть три месяца, чтобы подать кассационную жалобу, но решение Мосгорсуда уже вступило в законную силу.

«Теперь можно ответить, что ничего гасить мы не будем. Идите и сами гасите теперь ваш долг», — высказался адвокат девушки-инвалида.

По его словам, сама Анастасия на апелляции не присутствовала, потому что у нее сессия, но на суде была ее мать Ольга Горшкова.

«Мать радостная, прыгала, скакала от счастья. Больше полугода Сбербанк постоянно присылал им уведомления: погасите кредит, начислили проценты, штрафы», — рассказал Корсун.

Адвокат считает, что на решение Мосгорсуда повлияла неспособность ответчика внятно объяснить причины, по которым банк целый час не мог заблокировать счета девушки после звонка ее матери.

«Сбер» и Гагаринский райсуд проигнорировали представленные Горшковыми доказательства того, что во время оформления кредита Анастасия сдавала зачет и не имела при себе смартфона. По словам Корсуна, предыдущая инстанция сочла, что раз коды были посланы банком на номер девушки и с него же потом отправлены, это подтверждает получение ею денег.

Мошенники, взявшие кредит под именем Анастасии, быстро перевели деньги в разные микрофинансовые организации. Этого могло бы не случиться: мать студентки увидела уведомление о приходе крупной суммы и сразу позвонила в «Сбер», попросив заблокировать счет.

«Блокировка фактически произошла спустя час, когда деньги уже ушли. В апелляции они тоже не смогли никак это прокомментировать, нормально дать объяснение. Может быть, это и сыграло вот такую хорошую роль во всем этом», — допустил Корсун.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА и эксперт АО «Цикада» Юрий Силаев рассказывал RTVI, что мошенники с легкостью могут «перехватить СМС, отправленное на мобильный номер человека».

«Подобный перехват сообщения приведет как раз к тому, что злоумышленники смогут осуществить произвольные действия с личным кабинетом банка или даже госуслуг», — пояснил он.

По данным главы МВД России Владимира Колокольцева, с 2020 года преступность с использованием цифровых технологий выросла почти на треть, и постоянно появляются новые способы мошенничества, причем его жертвами становятся не только физические, но и юридические лица.