Общая сумма ущерба от действий дистанционных мошенников за 11 месяцев 2024 года составила 168 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.

«За 11 месяцев 2024 года материальный ущерб от дистанционных хищений составил более 168 млрд рублей», — заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что за указанный период было зарегистрировано более 702 тысяч преступлений в сфере IT — на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В то же время в МВД отчитались о “сокращении прироста мошенничеств с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году”.

Агентство также приводит слова главы ведомства Владимира Колокольцева о том, что жертвами цифровых мошенников становятся как физические, так юридические лица, включая госструктуры.

В конце 2024 года правительство исключило лицензию на звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны из списка лицензий на оказание услуг связи “для ограничения телефонного мошенничества”.

Ранее депутаты рассказали RTVI, что не ожидают введения штрафов за использование VPN частными лицами в 2025 году, в то время ка меры по борьбе с мошенничеством в этой сфере планируется ужесточить.

В начале декабря сотрудники ФСБ заявили о пресечении работы международной сети call-центров, от действий которой пострадали около 100 тысяч человек из 50 стран. Главным выгодополучателем от действий мошенников называли бывшего министра обороны Грузии Давида Казерашвили.

В преддверии новогодних праздников в России резко увеличилось количество поджогов банкоматов, подрывов пиротехники в общественных местах, а также других правонарушений, которые были совершены “по поручению телефонных мошенников”.

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России подтвердили “самую массовую волну” манипулятивных действий со стороны цифровых мошенников. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о повышении мер безопасности из-за “тщетных попыток испортить праздник”.