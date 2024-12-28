Правительство России исключило лицензию на звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны из списка лицензий на оказание услуг связи. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении кабмина.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

В документе уточняется, что чаще всего передачей интернет-данных «с наложением голосовой информации» пользовались мошенники, чтобы выходить на связь со своими жертвами, так как такая технология давала возможность подменять номера.

Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи, пояснили в кабмине.

В правительстве также заявили, что это решение «никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи».

«Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи», — поясняется в постановлении.

В начале декабря в ФСБ сообщили о пресечении деятельности международной сети call-центров, жертвами которой стали около 100 тысяч человек из более, чем 50 стран. Сообщалось, что мошенники действовали в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Казерашвили, который скрывается в Лондоне. Члены сети занимались мошенничеством под видом совершения инвестиционных сделок.

В конце декабря в России резко возросло число поджогов банкоматов, взрывов фейерверков и петард в общественных местах и других правонарушений, которые совершались «по поручениям телефонных мошенников». Отмечалось, что большинство из задержанных оказались пожилыми людьми.

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили о «самой массовой волне» манипуляций со стороны телефонных мошенников, которые принуждали своих жертв к «совершению дестабилизирующих действий».

В правоохранительных органах заявили о десятках случаях, когда граждане «поддались на психологические манипуляции и, движимые желанием вернуть похищенные средства, стали участниками психологических операций недружественных стран».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об усилении мер безопасности в городе в связи с «тщетными попытками испортить праздник».

«Паника — это цель наших врагов. Спокойствие — это наше оружие не хуже “Орешника”», — написал он в своем телеграм-канале.