Идея разрешить следователям и дознавателям блокировать банковские счета без суда — это по сути легализация «уже давным-давно существующего на практике механизма так называемого информационного запрета». Об этом RTVI заявил экс-глава управления следственного департамента МВД России, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Патронъ» Павел Лапшов.

Сегодня, 10 декабря, стало известно, что эту меру, предложенную МВД, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Ранее за реализацию инициативы МВД уже выступили Минюст, Минцифры, Минфин, Генпрокуратура, Следком, ФСБ, МЧС, ФССП и Росфинмониторинг.

Центробанк тоже поддержал инициативу — но с оговоркой о том, что правом блокировать счета без суда должны обладать только дознаватели органов внутренних дел и по определенным статьям УК, список которых еще предстоит утвердить.

По словам Лапшова, без этого механизма «правоохранители активно пользовались так называемым информационным запретом — направляли официальное обращение в банк, ФНС или ещё куда-то, чтобы сообщить, что идёт разбирательство и необходимо принять [ограничительные] меры».

«Кредитно-финансовая сфера очень живо на это реагировала и направляла правоохранителям официальный запрос о наличии судебного запрета. То есть по сути говорили: если вы в течение 10 дней не предоставите документы о наложении ареста как положено, то мы эту сделку регистрируем — и все», — рассказал эксперт.

Разработанный МВД проект призван узаконить и отрегулировать этот «негласно сложившийся механизм», чтобы «банки смогли на 10 дней ограничить какие-то сделки, и у них было время принять решение», пояснил Лапшов.

«Центробанк может как угодно к этому относиться официально, но неофициально это все действует», — констатировал он.

На вопрос о том, не создает ли это нововведение угроз и рисков злоупотребления из-за расширения доступа к банковской тайне, эксперт ответил, что «всё на свете может привести к коррупции и нарушить чьи-то конституционные права». Однако, по словам Лапшова, в случаях крайней необходимости блокировка счетов без суда может предотвратить больше вреда, чем причинить.

«Это позволит уберечь многих физических и юридических лиц от недобросовестных действий контрагентов, от откровенных мошенников и прочих», — убежден эксперт.

Подготовленный МВД проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) предусматривает возможность приостанавливать денежные операции по счетам фигурантов уголовных дел на 10 дней без постановления суда, если есть основания предполагать, что эти счета использовались при совершении преступления. Соответствующие полномочия предлагается предоставить следователям с разрешения их руководителей и дознавателям с согласия прокурора.

Десятидневный срок блокировки в МВД объяснили тем, что за меньшее время крайне сложно собрать информацию о картах и счетах, использовавшихся в преступной деятельности, и доказательства для судебного ареста имущества. Кроме того, проект обязывает операторов, проводивших транзакции, предоставлять следователям и дознавателям информацию об этих операциях за три дня после получения запроса.