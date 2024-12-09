Российским следователям могут разрешить до решения суда приостанавливать денежные операции для фигурантов уголовных дел. С соответствующим предложением выступило МВД — поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) 9 декабря обсудит правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости».

Авторы инициативы предлагают дополнить УПК новой мерой процессуального принуждения — приостановление операций с денежными средствами. Следователь (с согласия руководителя) и дознаватель (с согласия прокурора) смогут останавливать такие операции не более чем на десять суток, если есть основания полагать, что счета использовались в преступной деятельности.

Срок в десять суток МВД объясняет тем, что за более коротко время сложно получить:

— сведения о принадлежности банковских счетов или электронных кошельков, которые были использованы в преступной деятельности,

— доказательства, дающие основание для наложения ареста на имущество (эта мера осуществляется только по решению суда).

Кроме того, законопроект предлагает обязать операторов по переводу денежных средств предоставлять следователям необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления запросов.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал «Ведомостям», что поправки направлены на «повышение эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с помощью IT-технологий».

Сейчас каждое третье преступление совершается в цифровой среде — более 80% из них занимают дистанционные хищения, утверждает эксперт. При этом одна из основных проблем расследования таких дел — длительный процесс получения информации от операторов. В среднем срок ответов составляет более одного месяца, пояснил Груздев.

Между тем часть экспертов говорит, что предложенная инициатива вызывает двоякое отношение. Так, адвокат адвокатского бюро «Романов и партнеры» Игорь Волков в разговоре с «Ведомостями» отметил, что любые изменения в правовых механизмах, которые позволяют оперативно реагировать и принимать действенные меры, направленные защиту прав пострадавших от преступлений имущественного характера, должны быть восприняты позитивно.

«Но в условиях современных реалий системы правосудия нельзя исключить злоупотребления полномочиями представителями силовых ведомств в случае ослабления судебного контроля», — считает он.

С этим согласен и управляющий партнер ZE Lawgic Legal Solutions Руслан Зафесов. По его словам, злоупотребление полномочиями со стороны следователей нельзя исключать, поскольку сегодня «в ходе расследования экономических преступлений складывается негативная следственно-судебная практика ареста имущества третьих лиц в отсутствие каких-либо доказательств того, что оно получено преступным путем».

Старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай также считает, что в проекте нет многих технических подробностей, которые касаются ограничений действий следователей.