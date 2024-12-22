За последние сутки было совершено более 10 поджогов банкоматов, а также взрывов фейерверков и петард в ТЦ и других общественных местах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства уточнил, что «во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников“’.

По его словам, большинство из задержанных — это пожилые люди. Накануне ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило о задержании двух пенсионеров. По информации полиции, 68-летняя женщина пыталась уничтожить банкомат, ее задержали в квартире по месту проживания.

Кроме того, был задержан 70-летний мужчина, который признался, что пытался сжечь три банкомата. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по по ч. 1 ст. 205 УК России («Теракт»).

«Московский комсомолец» уточняет, что задержанным за последние сутки за поджоги россиянам может грозить в общей сложности до 300 лет лишения свободы.

В МВД ранее рассказали, что в последние дни полиция фиксирует «самую массовую волну воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизирующих действий».

В ведомстве уточнили, что около 20 граждан «поддались на психологические манипуляции и, движимые желанием вернуть похищенные средства, стали участниками психологических операций недружественных стран».

«В торговых центрах, банках, отделениях “Почты России” и даже на улицах Москвы и Санкт-Петербурга попавшие в сети преступников граждане бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские автомобили», — заявили в полиции.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 21 декабря написал в своем телеграм-канале, что по всей стране «предпринимаются тщетные попытки испортить праздник». Он добавил, что в городе усилены меры безопасности.

«Паника — это цель наших врагов. Спокойствие — это наше оружие не хуже “Орешника”», — добавил он.

Кроме того, 21 декабря 59-летняя женщина с канистрой бензина около отдела полиции в Анапе запустила в воздух фейерверк, а потом попыталась поджечь банкомат, сообщили в МВД. Но ей «помешали бдительные горожане, которые удерживали ее до приезда сотрудников полиции и Росгвардии», уточнили в ведомстве.

«Она пояснила, что действовала по указанию третьих лиц, которые все это время вели с ней разговор по телефону. Сейчас мотивы поступка выясняют оперативники. В отношении анапчанки возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — рассказали в полиции.

Кроме того, накануне еще два случая произошли в Подмосковье: в Королеве, где мужчина пытался устроить взрыв в ТЦ и отделе полиции, а также в Химках, где женщина запустила петарду в отделении «Почты России». Shot писал, что в Отрадном (Ленобласть) задержали пенсионерку, которая взорвала петарду в помещении МФЦ.