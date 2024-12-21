В Москве и Подмосковье 21 декабря произошло несколько подрывов фейерверков в общественных местах. Телеграм-канал Mash утверждает, что предварительно с поджигателями связывались «украинские кураторы». Baza также пишет, что все случаи — «результат работы мошенников». Что известно о произошедшем — в материале RTVI.

Первый подрыв произошел в МФЦ, который расположен в торговом центре (ТЦ) «Форт» в районе Отрадное. Как пишет Mash, его устроила пенсионерка, которая предварительно перевела «украинским кураторам» 120 тыс. рублей. После чего они якобы заставили ее пойти в ТЦ и устроить подрыв.

Очевидцы рассказали Mash, что услышали несколько хлопков, больше похожих на стрельбу. Людей вывели на улицу. При эвакуации одна женщина споткнулась и упала, ее увезли в больницу. О других пострадавших не сообщается.

В подмосковном Королеве 63-летний мужчина взорвал фейерверк в МФЦ, расположенном в ТЦ «Гелиос». Никто не пострадал, но были разбиты несколько стекол, загорелся потолок. Люди в панике выбежали из здания.

Поджигателю удалось скрыться с места происшествия. Позднее он пытался устроить подрыв в Костинском отделе полиции, но сделать этого ему не удалось — помешали правоохранители.

Еще один случай произошел в Химках, где салют был запущен в отделении «Почты России». Посетители успели вовремя эвакуироваться, поэтому никто не пострадал. В результате взрыва оказались повреждены потолок и стены.

Полиция сообщила, что подрыв устроила 70-летняя женщина. После инцидента она скрылась, позже правоохранители задержали ее «за нарушение общественного порядка» и доставили в отдел.

Подрывы пиротехники в России происходят на протяжении последней недели. Петербургское издание «Бумага»* писало, что с 16 декабря СМИ и силовики сообщили о 12 поджогах, большинство из которых пришлось на 20 декабря.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу отметила, что во всех известных ведомству случаях подозреваемые действовали по указанию «неизвестных», которые связывались с ними по телефону или через мессенджеры. В полиции заказчиков называют «заграничными кураторами», отмечает издание.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов на фоне произошедших подрывов предложил ужесточить регулирование продаж пиротехники. Он подчеркнул, что сейчас подобные товары часто становятся инструментом в руках тех, кого «обманом вовлекают в преступную деятельность через телефон».

«К счастью, отсутствие подготовки у таких людей зачастую ограничивается порчей дверей или окон, но итог — реальные убытки и уголовные сроки. Уже сейчас стоит задуматься о мерах регулирования», — написал Кирьянов в своем телеграм-канале.

Для предотвращения подобных инцидентов он предложил:

— запретить продажу фейерверков на праздничный период или, как минимум, провести масштабные рейды по проверке лицензий у торговцев,

— оставить для «новогоднего настроения» бенгальские огни.

Остальные товары депутат назвал «угрозой как для здоровья граждан, так и для общественного порядка». Кроме того, он призвал продавцов фейерверков вызывать полицию, если покупатель вызывает у них подозрения, к примеру, нервничает или говорит по телефону.

«Ответственные решения на местах — залог безопасности в праздники. Новогодние каникулы должны приносить радость, а не становиться полем для трагедий и провокаций», — заключил Кирьянов.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов