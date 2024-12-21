В отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте Петербурга произошел взрыв, сообщила администрация Красногвардейского района города. Пострадавших в результате происшествия нет.

Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт заявил, что на место прибыли оперативные службы. «Держу ситуацию на личном контроле», — добавил он.

На снимках, которые опубликовал Хорт, видно, что банкомат практически разрушен, двери отделения банка выбиты. Телеграм-канал «Mash на Мойке» отмечает, что, по словам очевидцев, в здании начался пожар.

По предварительным данным, в банке могли заложить самодельное взрывное устройство, утверждает «Mash на Мойке». Такую же информацию приводит «Фонтанка» — якобы взрывное устройство заложили в помещение, где стояли банкоматы.

В другом сообщении канала «Mash на Мойке» говорится, что взрыв, предварительно, произошел из-за того, что в банкомат закачали газ. Позже канал опубликовал фото предполагаемой подрывательницы банкомата — «судя по кадрам, пожилая женщина принесла с собой банку с горючей смесью, зашла в отделение, а затем вылила все на аппарат и подожгла».

«Сама женщина также могла пострадать — у нее загорелась куртка. Полиция начала поиски пенсионерки на фото. Если заметите женщину, звоните в службы», — сказано в сообщении.



Как отмечает «Фонтанка», атаковать банкоматы в Ленобласти начали еще в пятницу, 20 декабря — 18-летний неработающий юноша поджег два банкомата в отделении Сбера в в Ульяновке Тосненского района, горел также банкомат в деревне Ополье Кингисеппского района (подозреваемым также оказался 18-летний местный житель).

