Патентообладатель и создатель нескольких изобретений в области электротехники отдал мошенникам рекордную для Санкт-Петербурга сумму в 43,4 млн рублей. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на «Агентство журналистских расследований».

Злоумышленники вышли на связь с женой изобретателя, 91-летнего Ханана О., пережившего блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 19 мая, уточняет телеграм-канал Baza. Мошенники представились сотрудниками «Госуслуг» и заявили, что мужчина якобы должен продлить договор на обслуживание с помощью кода из СМС.

Спустя два дня после того, как супруги продиктовали полученную комбинацию цифр, с мужчиной связался человек, представившийся сотрудником департамента службы безопасности, и сказал, что счета его жены взломаны, а денежные средства с них были переведены на Украину.

Звонивший «успокоил» изобретателя, сказав, что сотрудники силовых ведомств остановили перевод, однако попросил мужчину снять на видео все деньги и ценности, которые тот хранил дома под предлогом освобождения от обыска.

Помимо этого, злоумышленник поинтересовался суммой средств, которую изобретатель хранил на банковских счетах. Узнав, что мужчина за 20 лет скопил $246 тысяч и €230 тысяч благодаря продаже патентов на свои изобретения, он убедил блокадника «задекларировать» сумму, чтобы избежать «изъятия» в ходе обыска.

В последующие дни мужчина несколько раз встречался с курьером. Между собой они использовали кодовые слова «Яна» и «вода». В результате противоправных действий в его отношении, Ханан О. передал неизвестным все свои средства.

Потерпевший принял решение обратиться в полицию 27 мая после телевизионного репортажа, из которого он узнал о мошеннической схеме с кодом и отправкой денег на Украину. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы приступили к поиску причастных к преступлению.

Предыдущий антирекорд по объему средств, переданных мошенникам, был установлен в Санкт-Петербурге в 2024 году, когда замглавы института РАН перевела злоумышленникам 40 млн рублей.