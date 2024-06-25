Руководитель департамента консалтинговой группы из Екатеринбурга перевел мошенникам 14 миллионов рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД.

Издание пишет, что финансисту позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Он убедил мужчину в том, что «мошенники набрали кредитов» на его имя. Для того, чтобы избежать долгов, неизвестный попросил пострадавшего перевести деньги «на безопасный счет».

«В итоге обманутый мужчина отдал аферистам сбережения, оформил несколько крупных кредитов, в том числе ипотечный под залог квартиры», — пишет «Лента».

Правоохранительные органы начали поиски подозреваемых и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.

В октябре 2023 года ведущего руководителя Росказначейства, 62-летнего Алибека Басиева и его супругу также обманули телефонные мошенники. Они выманили у пары почти 15 млн рублей, сообщал телеграм-канал Mash.

Басиев в одном из мессенджеров получил сообщение от человека, который представился его руководителем и сказал, что в скором времени ему может поступить звонок из Минфина, где якобы «орудуют мошенники».

Спустя час чиновнику позвонил другой человек, представившийся сотрудником ФСБ, и сказал, что на него оформлено несколько кредитов, а деньги нужно «спасать» и переводить на другие счета.

В результате Басиев отдал мошенникам около 12 млн рублей — после этого они позвонили его жене, которая перевела им еще два миллиона. В результате общий ущерб от действий мошенников составил 14,5 млн рублей. Басиев и его супруга обратились в полицию.