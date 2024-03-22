Российские военные нанесли мощное поражение противнику, когда заняли поселок Тоненькое и железнодорожную станцию Алебастровая в Донецкой народной республике (ДНР), заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру».

По его мнению, взятие под контроль бывших опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обеспечит новые наступательные возможности российской армии.

«Это был важный опорный пункт обороны противника, и мы нанесли ему мощное поражение. Так что значение продвижения еще и в том, что оно ослабило оборону ВСУ», — отметил Матвийчук.

Он обратил внимание, что российские войска смогли отодвинуть противника еще дальше от Донецка. По словам эксперта, это должно минимизировать возможности нанесения ударов по мирным жителям.

21 марта Минобороны России сообщило, что российские военные заняли поселок Тоненькое на авдеевском направлении, а также железнодорожную платформу Алебастровая на перегоне Курдюмовка — Артемовск на донецком направлении. Бои за поселок начались вскоре после полного занятия Авдеевки.

По данным телеграм-канала «Военная хроника», в начале марта уже шли ожесточенные бои за Тоненькое, ВСУ контролировали западную часть села и не хотели отдавать центр. Для украинских войск был важен этот населенный пункт, поскольку «если сложится оборона в Тоненьком, то по цепочке начнутся сложности в Бердычах и западнее Орловки», сообщали в телеграм-канале.

Военкор Александр Коц отмечал, что на протяжении десяти лет в поселке располагались артиллерийские войска ВСУ, которые обстреливали Донецк и его ближайшие районы.