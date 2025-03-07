Президент США Дональд Трамп считает, что было бы здорово, если бы «все избавились от ядерного оружия» и рассчитывает провести переговоры о денуклеаризации с Россией и Китаем. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Американский лидер считает, что у США и России сейчас больше всего ядерного оружия, но в течении четырех-пяти лет Китай их догонит.

«Было бы хорошо, если бы мы все провели денуклеаризацию. Потому что мощность ядерного оружия сумасшедшая», — пояснил он.

Трамп также напомнил, что в свой предыдущий срок на посту президента «очень продвинулся» в контактах о ядерном разоружении с Россией, также он обсуждал это с Китаем. Он подчеркнул, что «очень хочет начать эти переговоры».

США и Россия подписали несколько договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений в 1991, 1993 и в 2010 годах.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин 21 февраля объявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который был подписан Россией и США в 2010 году. Российский лидер подчеркнул, что Москва «именно приостанавливает свое участие», а не выходит из договора. В МИД России заявили, что полноценное функционирование ДСНВ было «подсечено» негативными факторами, возникшими по вине Вашингтона.

США в ответ на решение России с 1 июня перестали передавать Москве информацию о местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под действие ДСНВ.