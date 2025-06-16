Оранжевый уровень опасности присвоен подходящему к Амурской области с юго-запада мощному циклону, сообщает Центр гражданской защиты и пожарной безопасности в телегам-канале. Непогода ожидается с 16 по 22 июня.

По данным центра, прогнозируются дожди, местами сильные, грозы и порывистый ветер.

«Наиболее интенсивные осадки ожидаются в центральных, южных и восточных районах области, где суммарное количество выпавших осадков может превысить декадную норму в 2—2,5 раза», — сказано в сообщении.

Центр отмечает, что возможно подтопление низменных участков, образование ливневых потоков, обрыв ЛЭП и линий связи, а также падение деревьев и срыв рекламных конструкций. Кроме того, жителей региона предупредили о возможном ухудшении дорожной обстановки: скользком покрытии и сниженим видимости.

«Ситуация находится на контроле профильных служб региона. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности», — добавили в центре.

Региональное МЧС рекомендует жителям Амурской области во время непогоды не прятаться около стен домов, так как возможно падение кровельных материалов с крыш. Также в ведомстве призвали не стоять под линией электропередачи, не подходить к оборвавшимся электропроводам, ограничить выход из зданий и не оставлять без присмотра детей.