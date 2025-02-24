Создан полный реестр россиян, которые находятся на оккупированной ВСУ территории в Курской области, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает корреспондент RTVI. Омбудсмен сообщила, что в список вошли 2 тыс. человек, с которыми «родственники потеряли связь».

«46 человек уже возвращены, есть и другие лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Беларусь в Россию. Вместе с [врио главы Курской области] Александром Хинштейном впервые создан полный реестр наших граждан, которые находятся на оккупированной территории. Их 2 тыс., с которыми родственники потеряли связь. Очень важно, чтобы судьба каждого человека была установлена», — подчеркнула она.

28 января омбудсмен России Татьяна Москалькова рассказала, что они вместе с Хинштейном готовят перечень пропавших без вести жителей Курской области. Хинштейн заявил о необходимости создать единый реестр всех пропавших без вести живущих в регионе россиян, сделав его открытым и общедоступным.

До этого Российский Красный Крест писал, что организация приняла более 7 тыс. обращений по поводу пропавших без вести, удалось выяснить местонахождение 1419 человек.

1 февраля власти Курской области сообщили, что в едином списке пропавших без вести жителей Курской области числится «немногим более 2000 граждан», уточнив, что до этого в списках было «трехкратное дублирование записей».