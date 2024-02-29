Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в разговоре с RTVI оценила практику уголовных дел по статье о дискредитации использования Вооруженных сил России (ст. 280.3 УК).

Корреспондент RTVI спросил у омбудсмена, как она оценивает ситуацию с правами человека в России на фоне растущего числа дел о дискредитации армии, в том числе с учетом приговора сопредседателю «Мемориала»** Олегу Орлову*.

«Каждый случай привлечения к уголовной ответственности, в том числе людей, которые занимаются правозащитой, нужно рассматривать индивидуально», — сказала Москалькова.

По ее словам, бывают случаи, «когда обществу представляется тезис о том, что человек пострадал за свои убеждения», а после изучения материалов дела выясняется, что «имело место экономическое преступление».

Омбудсмен отметила, что «действия, связанные с тем, чтобы порочить российскую армию» и защиту Отечества, «по закону определены как противоправные, антиобщественные деяния».

«И государство реагирует в соответствии с законом на эти действия», — добавила Москалькова.

27 февраля суд в Москве приговорил Олега Орлова* к двум с половиной годам колонии по делу о повторной дискредитации армии. Уголовное дело было возбуждено весной 2023 года из-за статьи правозащитника под названием «Им хотелось фашизма. Они его получили». В октябре Орлова* оштрафовали на 150 тыс. рублей по делу о повторной «дискредитации». Прокуратура обжаловала приговор и потребовала приговорить сопредседателя «Мемориала»** к трем годам лишения свободы. Уголовное дело вернули на досудебную стадию.

По версии обвинения, Орлов* опубликовал статью, руководствуясь мотивами вражды «против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей» и ненависти к российским военным. Правозащитник вину не признал и сравнил происходящее с романом «Процесс» Франца Кафки.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил ТАСС, что с марта 2022 года было возбуждено 303 уголовных дела по статье о публичном распространении ложной информации о действиях Вооруженных Сил (ст. 207.3 УК) и 99 дел по статье о дискредитации использования ВС (ст. 280.3 УК).

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России