Суд в Москве во вторник, 27 февраля, приговорил сопредседателя «Мемориала»* Олега Орлова** к 2,5 года колонии общего режима по делу о повторной дискредитации армии, поводом для которого стала антивоенная статья правозащитника. Об этом сообщил корреспондент RTVI.

Орлов** был взят под стражу в зале суда.

Как сообщил телеграм-канал «Мемориала»*, на заседание суда пришли представители посольств следующих стран: Чехия, Польша, Португалия, Австралия, Австрия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Латвия, Германия, Франция, США, Швеция, Швейцария, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Словения, Дания. Пришел также посол Евросоюза Ролан Галараг.

Дело рассматривалось в Головинском суде Москвы уже второй раз; государственное обвинение просило назначить правозащитнику 2 года и 11 месяцев колонии общего режима. Сам Орлов** своей вины не признал и сравнил происходящее с романом «Процесс» Франца Кафки, герой которого до конца так и не узнал, в чем его обвиняют.

Поводом для дела против правозащитника, которое возбудили весной 2023 года, стала статья под названием «Им хотелось фашизма. Они его получили». В октябре прошлого года Орлова** уже оштрафовали по этому делу на 150 тыс. руб., однако прокуратура обжаловала приговор, потребовав назначить правозащитнику три года лишения свободы. В декабре дело вернули на досудебную стадию и начали следствие сначала.

Обвинение посчитало, что Орлов** опубликовал статью, руководствуясь мотивами вражды «против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей» и ненависти к российским военным.

Адвокат на повторном процессе 26 февраля настаивала на невиновности Орлова**, сам правозащитник на протяжении всего заседания почти не комментировал происходящее и читал книгу «Процесс».

В последнем слове он сравнил возбужденное против него дело с этим произведением, заявив, что герой Кафки «до конца романа так и не знал, в чем же его обвиняют, несмотря на это, ему вынесли приговор обвинительный и казнили». Орлов** также напомнил о политзаключенных и выразил мнение, что оппозиционер Алексей Навальный был убит в колонии и что «власть воюет даже с мертвым Навальным, она боится даже его мертвого — и правильно боится».

«Завершая свое выступление, я, наверное, неожиданно для многих, хочу обратиться к тем, кто сейчас своей работой двигает вперед каток репрессий. <…> Вам самим-то не страшно? Не страшно наблюдать, во что превращается наша страна, которую, возможно, наверное, вы тоже любите?» — сказал Орлов** (цитата по «Медиазоне»**).

В конце апреля 2022 года Орлова** задержали на Красной площади за пикет против военных действий на Украине. После этого на него составили протокол о дискредитации армии и нарушении правил проведения публичных мероприятий. Суд оштрафовал правозащитника на 65 тыс. рублей.

В марте 2023 года у нескольких сотрудников «Мемориала»*, в том числе у Орлова**, прошли обыски о делу о «реабилитации нацизма». В феврале 2024 года Минюст внес Орлова** в реестр иноагентов, объяснив это, в частности, тем, что он «выступал против специальной военной операции на Украине».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России

** внесен Минюстом в реестр иноагентов