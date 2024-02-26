Сопредседателю «Мемориала»* Олегу Орлову** запросили два года и 11 месяцев колонии общего режима по делу о повторной дискредитации армии, поводом для которого стала антивоенная статья правозащитника. Как передает «Интерфакс», дело рассматривается в Головинском суде Москвы уже второй раз. Сам Орлов** сравнил дело против себя с романом «Процесс» Франца Кафки, герой которого до конца так и не узнал, в чем его обвиняют.

«В ходе прений сторон государственное обвинение предложило суду назначить Орлову** наказание в виде лишения свободы сроком на два года 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.

По данным «Медиазоны»**, приговор Орлову** огласят во вторник, 27 февраля, в 12:00.

Дело против Орлова** возбудили весной 2023 года из-за статьи под названием «Им хотелось фашизма. Они его получили», напоминает «Медиазона»**. В октябре прошлого года Орлова** уже оштрафовали по этому делу на 150 тыс. руб., однако прокуратура обжаловала приговор, потребовав назначить правозащитнику три года лишения свободы. В декабре дело вернули на досудебную стадию и начали следствие сначала.

Как отмечает «Медиазона»**, обвинение утверждает, что Орлов** опубликовал статью, руководствуясь мотивами вражды «против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей» и ненависти к российским военным.

Прокурор на заседании отметила, что Орлов** отказался от показаний, но пояснил, что суть обвинения ему непонятна. Из его допросов следует, что он действительно публиковал статью, но считает ее своим личным мнением и вину не признает.

«К версии подсудимого и защиты о том, что он публиковал лишь свое личное мнение, на которое он имеет право, предлагаю отнестись критически», — сказала прокурор.

Государственная обвинительница заявила, что, выкладывая свою статью в общий доступ, Орлов** воздействовал не просто на военнослужащих, но и вообще на граждан России.

При чем здесь Кафка

Адвокат настаивала на невиновности Орлова**, сам правозащитник на протяжении всего заседания не задавал свидетелям вопросов и почти не комментировал происходящее. На протяжении почти пяти часов он читал книгу «Процесс» Франца Кафки.

В последнем слове Орлов** сравнил возбужденное против него дело с этим произведением, заявив, что герой Кафки «до конца романа так и не знал, в чем же его обвиняют, несмотря на это, ему вынесли приговор обвинительный и казнили». Орлов** также напомнил о политзаключенных, которых сейчас «медленно убивают в колониях и тюрьмах», а также выразил мнение, что оппозиционер Алексей Навальный был убит в колонии и что «власть воюет даже с мертвым Навальным, она боится даже его мертвого — и правильно боится».

«Завершая свое выступление, я, наверное, неожиданно для многих, хочу обратиться к тем, кто сейчас своей работой двигает вперед каток репрессий. <…> Вам самим-то не страшно? Не страшно наблюдать, во что превращается наша страна, которую, возможно, наверное, вы тоже любите? Не страшно, что в этом абсурде, в этой антиутопии, может быть, придется жить не только вам, но и вашим детям и, не дай бог, вашим внукам?» — сказал Орлов** (цитата по «Медиазоне»**).

В конце апреля 2022 года Орлова** задержали на Красной площади за пикет против военных действий на Украине. После этого на него составили протокол о дискредитации армии и нарушении правил проведения публичных мероприятий. Суд оштрафовал правозащитника на 65 тыс. рублей.

В марте 2023 года у нескольких сотрудников «Мемориала»*, в том числе у Орлова**, прошли обыски о делу о «реабилитации нацизма». В феврале 2024 года Минюст внес Орлова** в реестр иноагентов, объяснив это, в частности, тем, что он «выступал против специальной военной операции на Украине» и «распространял недостоверную информацию» о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России

** внесен Минюстом в реестр иноагентов