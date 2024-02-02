Министерство юстиции России вечером 2 февраля в очередной раз обновило реестр иностранных агентов, внеся туда правозащитника, председателя совета правозащитного центра «Мемориал»* Олега Орлова. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В разговоре с RTVI Орлов** заявил, что связывает включение себя в реестр с делом о дискредитации армии.

В апреле 2022 года Орлова** задержали на Красной площади за пикет против военных действий на Украине. После этого на него составили протокол о «дискредитации армии» и нарушении правил проведения публичных мероприятий. Впоследствии суд оштрафовал правозащитника на 65 тыс. рублей. В марте 2023 года у нескольких сотрудников «Мемориала»*, в том числе у Орлова**, прошли обыски о делу о «реабилитации нацизма». В этот же день правозащитник стал фигурантом уголовного дела о повторной «дискредитации» Вооруженных сил России. Орлов** рассказал, что поводом для возбуждения уголовного дела стала его статья о ситуации на Украине, которую он опубликовал в соцсетях в ноябре 2022 года. В октябре правозащитника оштрафовали на 150 тыс. рублей по статье о повторной «дискредитации армии». В декабре Мосгорсуд отменил приговор Орлову** по требованию прокуратуры и вернул его в ведомство.

«У меня сейчас ожидается один главный мой судебный процесс. Второе следствие по моему делу по дискредитации завершено, и видимо в очень скором времени они намерены это дело передать в суд. Готов ли я тянуть второй процесс по обжалованию? Я не знаю», — сказал он.

По его мнению, цель этого решения — затруднить для него возможность представлять свою точку зрения на происходящее, в том числе на Украине.

«Первый процесс мы превратили в свою трибуну. Они хотят, чтобы второй процесс не так широко освещался. Чтобы СМИ про него меньше писали. Чтобы люди боялись цитировать меня», — отметил он.

Правозащитник подчеркнул, что он пока не планирует ничего кардинальным образом менять в своей деятельности.

Также в реестр включили:

сооснователя «Викимедия РУ» Станислава Козловского;

активиста Михаила Чимарова;

историка, заместителя исполнительного директора президентского «Ельцин-центра» Никиту Соколова;

тамбовского журналиста Сергея Степанова;

новосибирского депутата Антона Картавина.

Предыдущее обновление реестра состоялось 26 января, когда в него вошли предприниматель Дмитрий Потапенко**, журналист «Медузы»*** Максим Трудолюбов** и издание «Вот так»**. Потапенко** тогда заявлял RTVI, что не имеет никакого мнения о причине решения признать его иноагентом, и отказался отвечать на вопрос о возможном оспаривании этого статуса.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

С 2022 года иноагентам запрещено:

преподавать и заниматься просветительской деятельностью,

производить информационную продукцию,

организовывать публичные мероприятия,в

входить в избиркомы,

быть экспертами на государственной экологической экспертизе,

получать господдержку,

пользоваться упрощенным налогообложением,

жертвовать средства в избирательные фонды партий и кандидатов,

инвестировать в стратегические российские предприятия.

Недавно депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил вдобавок запретить иноагентам переоформлять на третьих лиц свое российское имущество по нотариальной доверенности. По его словам, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в апреле 2024 года.

*ПЦ «Мемориал» также признавали «иноагентом», а затем ликвидировали по решению суда

** внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов

*** признана иноагентом и нежелательной в России организацией