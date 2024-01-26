Минюст 26 января обновил реестр иностранных агентов, внеся туда предпринимателя Дмитрия Потапенко*, журналиста «Медузы»** Максима Трудолюбова* и издание «Вот так». Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Потапенко* заявил RTVI, что у него нет никакого мнения о решении внести его в реестр иноагентов. Предприниматель также отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли оспаривать этот статус.

Как поясняет министерство, Потапенко* попал в реестр за участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространение «фейков» о политике российских властей, а также за участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

Трудолюбов*, как утверждает ведомство, сотрудничал с нежелательными в России организациями, высказывался против военной операции на Украине, формировал негативный образ России и ее армии

Проект «ВОТ ТАК»*, учредителем которого, как отмечает Минюст, является иностранная медиакорпорация, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и их политике, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также выступал против боевых действий на Украине.

На прошлой неделе, 19 января, статус иноагентов присвоили социологу Григорию Юдину*, экоактивистке Евгении Чириковой*, основательнице издания «Верстка»* Лоле Тагаевой*, экс-депутату Смоленской областной думы Владиславу Живице*, блогеру Владиславу Олейнику*, лекторию «Живое слово»* и «Комитету ингушской независимости»*.

Понятие «иноагент» было введено в российское законодательство после протестов в 2012 году — применительно к некоммерческим организациям (НКО), ведущим политическую деятельность и получающим иностранное финансирование. Впоследствии этот статус начали присваивать физлицам, юрлицам и незарегистрированным организациям.

В 2022 году закон ужесточили, запретив внесенным в реестр гражданам и организациям преподавать и производить информационную продукцию, организовывать публичные мероприятия, входить в избирательные комиссии.

Также, люди, получившие статус иноагента, потеряли возможность заниматься просветительской деятельностью, участвовать в качестве эксперта при проведении государственной экологической экспертизы, получать государственную поддержку, в том числе и для творческой деятельности.

Кроме того, иноагентам запрещено инвестировать в стратегические предприятия в России, пользоваться системой упрощенного налогообложения, а также вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий.

На этой неделе депутат госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил лишить иноагентов возможности переоформлять по нотариальной доверенности имущество, находящееся в России, на третьих лиц. Законопроект планируется внести в апреле после парламентских слушаний по реализации закона об иноагентах.

«Как писал Федор Достоевский, русские люди не умеют и не могут долго ненавидеть, потому что они всечеловечны. Мы сегодня проявляем доброту. Мы только спустя два года принимаем закон, который должны были принять еще в марте 2022 года», — пояснил Луговой 24 января во время рассмотрения законопроекта о конфискации имущества за дискредитацию армии по корыстным мотивам.

С конца 2022 года Минюст вместо четырех разных списков иноагентов ведет единый реестр, в котором уже числятся более 750 физических лиц и организаций. Закон, приведший к его созданию, президент России Владимир Путин подписал в июле 2022 года, спустя полгода он вступил в силу.

После этого для присвоения статуса «иноагента» властям стало достаточно указать на «иностранное влияние», под которым находится новый фигурант списка. Это влияние в законе определяется как «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказания воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

*внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов

**признана иноагентом и нежелательной в России организацией