Минюст России 19 января дополнил реестр иностранных агентов, внеся туда пять человек и две организации. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

В список включили:

социолога и философа Григория Юдина;

экоактивистку, лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову;

журналистку, основательницу издания «Верстка»* Лолу Тагаеву;

бывшего депутата Смоленской областной думы Владислава Живицу;

блогера Владислава Олейника;

лекторий «Живое слово»;

«Комитет ингушской независимости».

Кроме того, Минюст исключил из реестра «Институт развития прессы — Сибирь».

По версии ведомства, Юдин* распространял «фейки» для формирования негативного образа России; Чирикова* была респондентом на площадках, которые предоставляют иностранные СМИ и иноагенты; Тагаева* распространяла недостоверную информацию о политике российских властей и является издателем в проекте, ранее внесенном в реестр; Живица* распространял материалы иноагентов; Олейник* высказывался против военной операции на Украине; лекторий «Живое слово»* взаимодействовал с иноагентами и распространял фейки о властях, а «Комитет ингушской независимости»* выступал с призывами к действиям, которые могут нарушить территориальную целостность России.

В прошлую пятницу, 12 января, министерство присвоило статус иноагента писателю Борису Акунину (Григорий Чхартишвили)*, изданию «Холод»*, автору телеграм-канала Moscow Calling Андрею Куршину*, журналисту Александру Минкину* и бывшему муниципальному депутату из Марий Эл Антону Соколову*.

Понятие «иноагент» было введено в российское законодательство после протестов в 2012 году — применительно к некоммерческим организациям (НКО), ведущим политическую деятельность и получающим иностранное финансирование. Впоследствии этот статус начали присваивать физлицам, юрлицам и незарегистрированным организациям.

В 2022 году закон ужесточили, запретив внесенным в реестр гражданам и организациям преподавать и производить информационную продукцию, организовывать публичные мероприятия, входить в избирательные комиссии. Кроме того, изменились критерии признания иноагентом — для этого стало достаточно мнения Минюста об «иностранном влиянии».

С конца 2022 года Минюст вместо четырех разных списков иноагентов ведет единый реестр, в котором уже числятся более 750 физических лиц и организаций. Закон, приведший к его созданию, президент России Владимир Путин подписал в июле 2022 года, спустя полгода он вступил в силу.

После этого для присвоения статуса «иноагента» властям стало достаточно указать на «иностранное влияние», под которым находится новый фигурант списка. Это влияние в законе определяется как «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказания воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

Помимо реестра иноагентов появился также реестр аффилированных с ними лиц. В него включают учредителей, руководителей или работников организаций-иноагентов и тех, кто занимался политической деятельностью и получал деньги от уже попавших в реестр иноагентов людей и организаций или принимал участие в их деятельности.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов