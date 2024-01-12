Министерство юстиции России 12 января обновило реестр иноагентов, внеся в него писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили)*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

13 декабря пранкеры Вован и Лексус опубликовали фрагменты разговора с Борисом Акуниным*, в котором писатель говорит, что с пониманием относится к позиции «хороший русский — мертвый русский» и не имеет в связи с этим «никаких обид и претензий». Пранкеры выдавали себя за президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра культуры страны Александра Ткаченко. После этого издательство АСТ приостановило продажу книг Акунина, они начали исчезать из книжных магазинов. 18 декабря стало известно, что Росфинмониторинг внес писателя в список террористов и экстремистов. В тот же день Следственный комитет сообщил, что Акунин* подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении «фейков» о российской армии. 19 декабря в издательстве «Захаров», которое выпускало книги Акунина о приключениях сыщика Эраста Фандорина, прошли обыски. По данным телеграм-канала Shot, силовики изымали тиражи книг Акунина*. 27 декабря Минюст признал нежелательной в России зарегистрированную в Великобритании организацию «Настоящая Россия»** (True Russia Limited**), которая была создана при участии писателя Бориса Акунина*, экономиста Сергея Гуриева* и танцовщика, советского и американского артиста балета Михаила Барышникова.

Кроме того, статус иноагента присвоили изданию «Холод»*, автору телеграм-канала Moscow Calling Андрею Куршину*, журналисту Александру Минкину* и бывшему муниципальному депутату из Марий Эл Антону Соколову*.

До этого Минюст обновлял реестр 22 декабря 2023 года, тогда в список внесли журналиста Александра Баунова*; публициста Александра Рыклина*, бывшего протодиакона РПЦ, богослова Андрея Кураева*, аниматора, создателя «Масяни» Олега Куваева*, юриста «Роскомсвободы»* Саркиса Дарбиняна*, журналистку телеканала «Дождь»** Валерию Ратникову*, издание «Вёрстка Медиа»*, телеграм-канал «Можем объяснить»*, а также юридическое лицо Марата Никандрова* «ВОБНИАР»*.

Неделей ранее, 15 декабря, Минюст признал иноагентами актера Анатолия Белого (Вайсман)*, бывшего главреда издания NGS в Красноярске и Новосибирске Андрея Затирко*, экс-муниципального депутата Новосибирска Хельгу Пирогову*, главреда «Кавказского узла»* Григория Шведова*, а также представителя «Гражданского совета»*** Дениса Соколова*.

С конца 2022 года Минюст ведет единый реестр иноагентов вместо четырех разных списков. В перечне уже числятся более 740 физических лиц и организаций.

Некоторые физические и юридические лица пытались оспорить решение ведомства в суде, однако пока это никому не удалось. В частности, в суд с требованием снять статус иноагента обращались певица Земфира*, телеведущая Татьяна Лазарева*, журналисты Юрий Дудь* и Дмитрий Колезев*, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина*, издание «Росбалт»*, телеканал «Дождь»**, шоумен Максим Галкин*, блогер Илья Варламов* и другие.

Несмотря на отсутствие положительных решений по таким делам, адвокаты считают, что обращение в суд для оспаривания решения Минюста не лишено смысла. Директор Центра защиты прав СМИ* Галина Арапова* убеждена, что важно задокументировать свое несогласие с решением государства в лице Минюста на правовом уровне. Адвокат Иван Павлов*, который и сам пытался оспорить решение о внесении его в список иностранных агентов, уверен, что оспаривание внесения человека или организации в реестр может иметь смысл для будущих судебных разбирательств.

*внесены Минюстом в реестр иноагентов

**признан в России нежелательной организацией и иноагентом