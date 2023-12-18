Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

«Чхартишвили Георгий Шалвович*, 20.05.1956 года рождения, г. Зестафони Грузинской ССР», — появилась строчка в базе Росфинмониторинга.

Акунин переехал с семьей в Лондон в 2014 году. Писатель известен своими критическими высказываниями в адрес российских властей. В феврале 2022 года он осудил боевые действия на Украине.

После начала военной операции имя Акунина убрали с афиш российских театров, где идут спектакли по его пьесам. В Минкульте тогда заявили, что это связано с «запросом», который «идет прежде всего от общества».

13 декабря 2023 года российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обнародовали отрывки своих разговоров с Акуниным. Беседа с писателем велась якобы от имени президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра культуры страны Александра Ткаченко. В одном из отрывков Акунин говорит, что с пониманием относится к позиции «хороший русский — мертвый русский», которой якобы придерживались украинские власти в начале конфликта. По словам писателя, у него в связи с этим «нет никаких обид и претензий».

Новость дополняется