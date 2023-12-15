Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал «уничтожить» писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Об этом он заявил 14 декабря во время шоу «Полный контакт» Владимира Соловьева на «Соловьев Live», обратило внимание «Агентство»*.

«Кто такой Акунин? Враг. Враг! И мы уже про это говорили, что враг должен быть уничтожен. Я не знаю, когда мы к этому придем, к этому полнейшему пониманию, что независимо от того, где он находится — здесь, за границей, еще как-то, — человек, который желает поражения своей стране по полной программе, который желает убийства русского человека, он должен быть уничтожен. Его не должно быть на этом свете. Только так страна наша выживет», — подчеркнул Гурулев.

Акунин выступает против российский властей и военной операции на Украине. С 2014 года он живет за пределами России. За день до заявления Гурулева, 13 декабря, пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали выдержки из двух бесед с Акуниным. Они велись якобы от имени президента Владимира Зеленского и бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко.

В октябре Гурулев в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что курс президента России поддерживает 80% населения и что «вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена».

13 декабря депутат Андрей Луговой перепостил в своем телеграм-канале скриншоты с номером телефона и предполагаемыми адресами научного журналиста Аси Казанцевой. Позже он удалил свое сообщение. Казанцева в разговоре с RTVI заявила, что не видит для себя «прямой опасности» в посте Лугового, но отметила, что «сильно удивлена» действиями депутата.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов