Научная журналистка и популяризатор науки Ася Казанцева отменила презентацию новой книги после появления ее личных данных в телеграм-канале депутата Госдумы Андрея Лугового. Об этом сама Казанцева написала в фейсбуке*. Ранее 13 декабря Луговой перепостил в своем телеграме сообщение, в котором указаны предполагаемые адреса журналистки.

Казанцева усомнилась, что обнародование этих данных представляет угрозу — по ее словам, на адреса, указанные в опубликованном Луговым посте, она в разные годы заказывала пицца и ни по одному из них она не живет.

«Но вот обещанную презентацию книжки с раздачей автографов, пожалуй, проводить пока не будем: подождем до после-праздников, пока общественность успокоится и про меня позабудет», — написала она.

В разговоре с RTVI Казанцева призналась, что пока не решила, будет ли подавать в суд на депутата, добавив, что будет консультироваться по этому вопросу с адвокатом.

«Я по этому поводу довольно сильно удивлена, потому что вроде бы не положено депутатам так себя вести, потому что в раскрытии личных данных есть, насколько я понимаю, прямое нарушение законодательства», ― сказала Казанцева.

Луговой 13 декабря перепостил в своем канале скриншоты с номером телефона Казанцевой и ее предполагаемыми адресами. Позже депутат опубликовал скриншоты нескольких постов журналистки с критикой военной операции. Луговой назвал Казанцеву «специально взращенным в иностранных университетах кадром» и «звеном агентурной сети на территории России».

«Именно такой перспективный материал берут в работу западные хозяева, обучают, платят стипендии, а потом возвращают в Россию, чтобы на месте использовать по предназначению», — говорится в сообщении депутата.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил телеграм-каналу BRIEF, что «уточнит» ситуацию с Луговым (депутат представляет ЛДПР). RTVI направил запрос Андрею Луговому, но на момент публикации материала не получил от него комментариев.

11 декабря книжный магазин «Читай-город» отменил презентацию новой книги Казанцевой «Откуда берутся дети». В книжной сети это объяснили тем, что получили «отклики» на мероприятие и «прислушались» к ним. В телеграм-канале журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня» говорится со ссылкой на пресс-службу магазина, что презентацию отменили «в целях безопасности всех, кто на ней присутствует — в первую очередь, автора». «В случае, если в адрес сети или автора поступают угрозы, возможны провокации, агрессия на площадке, сеть отказывается от проведения встречи. Никакой общественно-политической позиции этим решением «Читай-город» не выражает», — говорится в сообщении.

* деятельность Meta по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена