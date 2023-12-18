В отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) завели уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России (280.3 УК РФ). Как сообщил источник агентства «Интерфакс», писателя объявят в розыск.



Обновление. В Следственном комитете заявили, что Акунин подозревается в публичном оправдании терроризма (ст.205.2 УК РФ) и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (ст.207.3 УК РФ).

Ранее Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов. Этому предшествовала публикация российскими пранкерами Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) отрывков разговоров с писателем якобы от имени президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра культуры страны Александра Ткаченко.

В одном из фрагментов Акунин говорит, что с пониманием относится к позиции «хороший русский — мертвый русский», которой якобы придерживались украинские власти в начале конфликта. По словам писателя, у него в связи с этим «нет никаких обид и претензий».

Кроме того, Вован и Лексус организовали разговор от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака с писателем Дмитрием Быковым*, который также живет за пределами России. В частности, он пообещал отдать гонорар за новую книгу на дроны для ВСУ и попросил не передавать запись беседы российскому телевидению.

После публикации разговоров Акунина и Быкова* с пранкерами российское издательство АСТ объявило о приостановке распространения книг обоих писателей. В пресс-службе сослались на «публичные заявления», которые «вызвали широкий общественный резонанс» и «требуют правовой оценки». О приостановке продаж книг Акунина и Быкова* также заявила объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире шоу «Полный контакт» на «Соловьев Live» призвал «уничтожить» Акунина, назвав его «врагом» и человеком, который «желает поражения своей стране по полной программе».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов